Rusija će na summitu skupine G20 u Sjedinjenim Američkim Državama biti predstavljena na visokoj razini te će imati aktivnu i učinkovitu ulogu, izjavio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov za rusku novinsku agenciju TASS. Pojasnio je da za sudjelovanje na summitu G20 nisu potrebne posebne pozivnice te da svaka država članica sama odlučuje na kojoj će razini biti predstavljena, prenosi Caliber.az pozivajući se na ruske medije. Peskov se osvrnuo i na najavljeni 21. paket sankcija Europske unije protiv Rusije, ponovivši stav Moskve da su europske sankcije nezakonite prema međunarodnom pravu. Ustvrdio je da su prethodni paketi sankcija europskim gospodarstvima nanosili uglavnom neizravnu štetu, dok bi najnovije mjere, prema njegovim riječima, mogle imati izravnije i bolnije posljedice.

– Ne postoji granica sankcijama. Kao što ne postoji ni granica ludilu – poručio je Peskov. Govoreći o ratu u Ukrajini, rekao je da se o teritorijalnim pitanjima vjerojatno neće javno raspravljati. Podsjetio je da je ruski predsjednik Vladimir Putin prije dvije godine, na sastanku s visokim dužnosnicima Ministarstva vanjskih poslova, predstavio uvjete Moskve za prekid sukoba. Peskov tvrdi da se ti uvjeti nisu promijenili te da su dobro poznati međunarodnoj zajednici, uključujući vlasti u Kijevu. Prema njegovim riječima, borbe bi mogle brzo završiti kada bi Ukrajina donijela, kako je rekao, odgovornu odluku, nakon čega bi se moglo prijeći na "ozbiljne i teške pregovore".

Još nije poznato hoće li na summit, koji će se u prosincu održati u Miamiju, osobno doputovati ruski predsjednik Vladimir Putin. Peskov je još u travnju rekao da bi Putin mogao sudjelovati, ali i da bi Moskva umjesto njega mogla poslati drugog visokog predstavnika. Američki dužnosnici tada su potvrdili da će Rusija, kao članica skupine G20, biti pozvana na ministarske sastanke i summit čelnika. Putin na sastanku G20 nije osobno sudjelovao od 2019. godine, najprije zbog pandemije koronavirusa, a potom zbog ruske invazije na Ukrajinu i drastičnog pogoršanja odnosa Moskve i Zapada. Američki predsjednik Donald Trump ranije je izjavio da bi Putinovo sudjelovanje bilo korisno, iako je izrazio sumnju da će ruski predsjednik doista doći u Miami. Trump je također ocijenio da je izbacivanje Rusije iz skupine G8 2014. godine bilo pogrešno. – Smatram da treba razgovarati sa svima – rekao je Trump, dodajući da je Putin bio vrlo uvrijeđen odlukom o isključenju Rusije iz tadašnjeg G8, prenio je Reuters.