Investitor Dalmatia Towera: Netko će morati odgovarati za štetu koju nam je Grad Split počinio

Sabor uskoro glasa o izmjenama Zakona o prekršajima; Bulj: Neka javnost vidi ovaj kokošinjac. Pogledajte ih

Tako bi se one za najteže prekršaje, među kojima su isticanje simbola i pozdrava čiji sadržaj izražava ili potiče mržnju, kao i širenje lažnih vijesti, kretale od 700 do 4000 eura. Za teške prekršaje, među kojima su tuča i svađa na javnom mjestu, lažno predstavljanje i neovlašteno nošenje znakova službene osobe, kazne bi iznosile od 300 do 2000 eura. U iznosima od 200 do 1000 eura, kažnjavalo bi se vrijeđanje i omalovažavanje moralnih osjećaja građana, pijančevanje ili konzumacija opojnih droga na javnom mjestu.