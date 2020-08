Inspiriraju me užitci renesanse i baroka, uzori su mi Dalí i Bauhaus, no seksi namještaja ne bi bilo bez gospona Fulira

Hit među posjetiteljima ovogodišnjeg, 55. zagrebačkog salona bio je namještaj Igora Prodanovića, tajnovitog arhitekta koji stoji iza brenda Sexyinterijeri. Tri rada koja je izložio odišu skulpturalnošću, elegancijom i seksepilom koji, unatoč provokativnim nazivima namještaja, nije otišao u smjeru kiča i vulgarnosti. A seksi je i ostatak Prodanovićevih djela, koja se mogu vidjeti u njegovu atelieru u centru metropole. Barok se ondje stapa s popularnom kulturom i referencama na brojne glazbenike i redatelje koji su na njega ostavili trag. Ljubav prema glazbi i scenskoj umjetnosti utkao je i u namještaj.

– Sexyinterijeri su umjetnost prostora koja povezuje maštu i stvarnost. Slogan im je “prostor kao užitak”, a tome i stremim u svojim radovima. Prostor užitka ne mora nužno biti smješten u intimi, već može biti i u javnom prostoru. Dovoljan je samo detalj da ga preobrazi u nešto što golica našu maštu – počinje Prodanović svoju neobičnu priču, koja je pomalo i filmska. Prije nego što je arhitekt postao produkt dizajner, naime, radio je kao menadžer u jednoj uspješnoj tvrtki. Kada je uvidio da ga, usprkos odličnim primanjima i uvjetima, taj posao više ne ispunjava, odlučio je slijediti svoj san da postane dizajner seksi namještaja, za što je, ističe, imao veliku podršku supruge i djece.

– Dugo je to sazrijevalo u meni. Pokušao sam stvoriti brend koji će biti prepoznat, a da nije vulgaran i nadam se da sam pronašao taj međuprostor. Imenom sam, pak, htio izazvati reakciju i potaknuti ljude na promjene – govori Prodanović. Ili, ako ćemo nešto drukčijim riječima, zapravo je odlučio učiniti svijet boljim, i to stvaranjem seksi namještaja.

Po prirodi sam skroman tip

– U prvome valu koronakrize, primjerice, bili smo zajedno, ujedinjeni, no čim je prošao, to smo zaboravili. A ja želim da svi zajedno stvaramo bolji, opušteniji i tolerantniji svijet, da ljudi budu radosni, da pozitivno razmišljaju, oslobode se, žive i uživaju te da puste druge da čine to isto. Stoga je i moj namještaj namijenjen svima, bez obzira na vjersko opredjeljenje, boju kože i seksualnu orijentaciju – objašnjava dok promatramo provokativne komade izložene u nekoliko soba. Svojom je slobodoumnom koncepcijom Prodanović tako pronašao nišu koja u hrvatskom dizajnu nije pokrivena, no ima budućnost. Trenutačno je bez konkurencije, ali još nedovoljno prepoznat. To ga, međutim, ne brine previše jer slava ga, kaže, ionako ne zanima.

– Ne ciljam na konfekciju ni na industriju. Osmišljavam prostor korak po korak i sasvim sam zadovoljan. Ne težim bogatstvu, nego realizaciji. Po prirodi sam skroman tip – kratko će pedesetpetogodišnji arhitekt. Njegov namještaj, pak, ne djeluje nimalo skromno. Odmah je na Zagrebačkome salonu privukao pozornost, i to ne samo publike nego i struke. Najveći interes svakako je izazvala modularna sofa “Deep Throat”, dijelom zbog naziva, a dijelom zbog erotskog dizajna koji kao da vas tjera na “grijeh”.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 09.07.2020.,Zagreb - Arhitekt i dizajner Igor Prodanovic Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

– Poklonik sam kultnoga erotskog filma “Duboko grlo”. Tko god ga pogleda, shvati da je to čista avangarda. Erotičan je, izazovan, seksi, ali i prožet humorom, sjajnom glazbom i porukom. Takvo nešto i ja želim postići svojim radom – objašnjava. I odmah dodaje da kauč “Deep Throat” nosi u sebi i političku poruku.

– Nemojmo zaboraviti da je Duboko grlo bilo i tajno ime visokog izvora u FBI-ju čije su informacije dovele do afere Watergate i ostavke američkoga predsjednika Richarda Nixona. U sofu su tako utkane i tajne koje se šapuću daleko od očiju javnosti. Poruka je da ne smijemo šutjeti o nepravdi koja se zbiva oko nas – ističe Prodanović. Izlagao je na Zagrebačkom salonu i mačo kubističku fotelju nazvanu “Men’s secrets”, koja kao da je stvorena za neki pomalo otkačeni odvjetnički ured.

– Muške tajne toga naslonjača mogu biti poslovne, političke, ali i seksualne – govori dizajner pa domeće kako proizvodi nose engleska imena jer mu je tržište internacionalno, no htio je da budu prepoznatljivi i onima koji tim jezikom ne barataju. A reakcije na namještaj, priznaje, pozitivno su ga iznenadile.

Tri boje s razlogom

– Ljudi su shvatili da je riječ o nečemu novom, drukčijem, nečemu što provocira i u što je uložen velik trud. I doista, dane i noći proveo sam u osmišljavanju proizvoda, a to su ljudi očito prepoznali – ističe. Ideje za rad, kaže, crpi iz svakodnevice, no i iz umjetnosti, i to od starog Egipta do pop-kulture, ali nastoji ne kopirati nikoga.

– Na današnjem je tržištu, međutim, teško biti originalan pa puno vremena provodim u promišljanju proizvoda. Inspiriraju me renesansa i barok, u kojemu je užitak došao na razinu zahvaljujući Francuzima. Uzori su mi Salvador Dalí, Pablo Picasso, Bauhaus, ali i modni kreatori poput Alexandera McQueena i Jean-Paula Gaultiera – nabraja Prodanović, a onda napominje da mu je možda najveće nadahnuće gospodin Fulir iz filma “Tko pjeva zlo ne misli”, slavne “ljubavne komedije s pjevanjem” redatelja Kreše Golika.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 09.07.2020.,Zagreb - Arhitekt i dizajner Igor Prodanovic Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

– Jer kakav god bio, gospon Fulir u sebi nosi poruku da muškarci, što god radili, ponajprije moraju biti džentlmeni. Bez filma “Tko pjeva zlo ne misli” i Fulira nikada se ne bih mogao zamisliti u ovom projektu – kaže dizajner u čijemu je radu gospon iz Golikove uspješnice prisutan i u detalju leptir-mašne koja se može naći na mnogim komadima namještaja.

– Uzori su mi i Slobodan Šijan i crni val. Kao i novi val te svakako velikani hrvatske umjetnosti i dizajna, od grupe Gorgona do Josipa Vanište, koji mi je bio profesor na fakultetu, Ivana Kožarića, skulptura Vojina Bakića... Znakovi X na mom naslonjaču koji je također bio izložen na Zagrebačkome salonu lonu, primjerice, imaju poveznicu s meandrima Julija Knifera. A to su sve stupovi naše umjetnosti. Žalosti me, međutim, što je veličanstvena domaća dizajnerska tradicija zapostavljena pred najezdom kiča – ističe Prodanović, koji za sebe kaže i da je “zagorski Međimurec”, a odrastao je u opjevanim osamdesetima u Zagrebu.

– Ružili smo u Kulušiću, družili se, slušali neke od najboljih koncerata na ovim prostorima i vraćali se idući dan. Krivo mi je što više nema entuzijazma kakav smo mi imali kada smo odrastali – govori dok pokazuje ploče izložene na zidovima atelijera na kojima su ispisani stihovi pjesama omiljenih mu glazbenika. U njegovu uredu ističe se natpis “Try walking in my shoes”, koji će odmah prepoznati ljubitelji opusa Depeche Modea.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 09.07.2020.,Zagreb - Arhitekt i dizajner Igor Prodanovic Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

– To je jaka poruka, iako pjesma govori o borbi s opijatima kroz koju je prolazio David Gahan. Njihovo prvo gostovanje u Zagrebu možda mi je i najbolji koncert na kojemu sam ikada bio. Nikada nisam osjetio takvu energiju. Svi smo pjevali uglas, a kad su izišli na scenu, nastao je vulkan, još sad me trnci prolaze. Gahan je kasnije izjavio da mu je to bio jedan od najboljih koncerata u životu. Strašno volim Depeche Mode. Njihovim opusom kao da prevladava crna boja, no ima crvene i bijele. Tako je i u mom radu – opisuje dizajner, koji u svom stvaralaštvu najčešće koristi te tri boje, i to s razlogom.

– Crveno je boja ljubavi, strasti, optimizma, revolucije... Crno je duboko, zagonetno, neistraženo, tajnovito, a bijelo je u kontrastu, nevino, kristalno, na neki način ledeno i katarzično pa daje ravnotežu svemu. Koristim ih jer se sjajno nadopunjuju – otkriva.

Od tabua do banalizacije

No iznimno mu je važan i taktilni element pa svaki njegov unikatni komad, izrađen od kože, tekstila, baršuna ili krzna, poželite maziti ili barem dodirnuti.

– Od klijenata želim da podijele sa mnom svoje snove, želje i sklonosti, no da to ostane naša tajna. Mnogi od njih žele diskreciju. Projekt je tako i zamišljen. Nije poanta u proizvodima, nego u kreiranju prostora u kojemu svaki detalj ima poruku, a i kroz njih se osjeća osobnost klijenata – objašnjava. Pomalo mu, pak, smeta to što je u našem društvu erotika još veliki tabu pa svojim djelovanjem nastoji to promijeniti.

– Ako se svi sramimo svoje prirode, erotike u sebi, nije mi jasno kako smo onda nastali. Okruženi smo lažnim moralom. Kao društvo smo podložni onome što nam drugi nameću umjesto da otkrivamo iskonsko u sebi. Da nije tako, Zagreb, Rijeka i Split mogli bi postati novi Amsterdam – kaže Prodanović pa dodaje da ne bježi od teme seksa jer je ona ionako oduvijek prisutna u umjetnosti.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 09.07.2020.,Zagreb - Arhitekt i dizajner Igor Prodanovic Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

– Jako cijenim “Eros i pornos”, knjigu Đure Vanđure koja je neka vrsta biblije seksa u našoj umjetnosti. U njoj je sve, od rane povijesti do djela Nikoline Ivezić, koja radi fantastične stvari na temu banalizacije erotike. Njezino je stvaralaštvo također prožeto erotikom, ali kritična je prema konzumerizmu. I ja se trudim kritizirati konzumerizam. “Deep Throat” je, primjerice, poticajan, ali on je i kritika banalizacije seksa i pornografije koja je svedena na niske grane. Sedamdesete su bile fantastično razdoblje za seksualne slobode i emancipaciju, no od tada sve ide prema konzumerizmu i banalizaciji – smatra Prodanović te naglašava da nije a priori protiv pornografije.

– Ne libim se ničega. Pokreće me želja da pomognem ljudima da oslobode seksepil i erotiku kojom zrače, za što ponajprije moraju biti otvoreni prema sebi i svojim životnim partnerima, odnosno partnericama, a onda i prema društvu u globalu. Život je samo jedan. Ako propustimo osloboditi se, vrlo brzo probudit ćemo se kao 70-godišnjaci i razmišljati o svemu onom što smo propustili – zaključuje Igor Prodanović.