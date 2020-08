Psiholozi otkrili zašto nas seks usrećuje - razlog nije orgazam kako mnogi misle

Mnoga istraživanja potvrdila su da postoji snažna poveznica između redovitog seksa i sreće pojedinca, ali postavlja se pitanje što je u seksu tako magično da nas toliko usrećuje? Koliko god ugodan, ne, orgazam nije zaslužan za dugoročne pozitivne posljedice seksa.



U istraživanju koje je objavljeno u biltenu 'Osobnost i društvena psihologija', kanadski i švicarski psiholozi otkrili su što nas usrećuje u seksu, a odgovor je iznenadio mnoge.



Kao glavni razlog navodi izražavanje nježnosti - i to ono prije, ali i poslije odnosa.

"Ljubav je samo mehanizam čiji je cilj da nas netko nazove dragi/a ili ljubavi nakon seksa. Ipak, bitno je da te riječi dolaze od partnera kojeg sami cijenimo i volimo te su tada potvrda našeg dobrog ljubavnog odabira. Što više seksa, to bolje", napisao je psiholog Julian Barnes.



Do orgazma ljudi lako dolaze i sami, no nježnost i potvrdu je teže sam sebi pružiti, a što se ove teme tiče, muškarci i žene dijele mišljenje - čak dvije trećine ljudi u stabilnim vezama želi više maženja.



Oko 80 posto ljudi smatra kako je fizički kontakt vrlo važan element u vezi, a nakon toga se osjećaju privlačnije i ljepše, prenosi Bussines Insider.