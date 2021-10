Inspekcija vlasniku izdala rješenje, a njegovi psi i dalje se sami šeću Porečom

Veterinarska inspekcija donijela je rješenje kojim je D. H. iz Poreča, vlasniku čiji se psi mjesecima šeću Porečom bez nadzora i napadaju druge pse, naredila držanje i postupanje sa psima na način koji ne ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi, posebice djece i životinja, s rokom izvršenja odmah.

Odgovorili su tako krajem rujna iz Državnog inspektorata RH na upit jesu li proveli inspekcijski nadzor koji su najavili još u srpnju. I to nakon što su nam prije toga objašnjavali kako su zapravo komunalni redari trebali obaviti nadzor nad uvjetima u kojima se drže kućni ljubimci, a njih obavijestiti u slučaju ugroze. Tako su prebacivali odgovornost na Grad i policiju, sve dok jedan od napadnutih pasa nije zbog ozljede završio i na šivanju. Upravo zbog toga potražili smo odgovor i na dodatno pitanje – je li inspektor proveo postupak prema Pravilniku o opasnim psima, odnosno jesu li psi proglašeni opasnima?

– U Pravilniku o opasnim psima stoji da se pas proglašava opasnim psom ako ničim izazvan napadne drugog psa i zada mu teške ozljede (ozljede opasne po život). Kako se ovdje radilo o lakšim ozljedama, protiv vlasnika podignut je optužni prijedlog po čl. 51. Zakona o zaštiti životinja – odgovaraju nam.

Iako u Pravilniku o opasnim psima zaista piše teške ozljede, nigdje nema formulacije 'ozljede opasne po život'. Ozljede posljednjeg napadnutog psa nisu bile opasne po život i zbog toga što ga je vlasnica branila, pri čemu je i sama mogla stradati. Uz to, rana duga sedam centimetara na malom psu ne može se nazvati lakšom ozljedom, posebno jer je pas zbog šivanja morao biti sediran. A mogla je itekako biti opasna da je bila na vratu, ili možda na trbuhu. Poručuje li ovim rješenjem inspektor koji ga je izdao da ne može ili neće ništa dok napadnuti pas zbog ozljeda možda i ne preživi? Ili na ovaj način podilazi vlasniku pasa koji se o njima ne brine i pušta ih same? Uostalom, u članku 51. Zakona o zaštiti životinja, prema kojem je inspekcija podigla optužni prijedlog, navodi se novčana kazna, ali i mogućnost oduzimanja životinja i zaštitna mjera zabrane držanja i nabavljanja druge životinje. Na rješenje o 'držanju i postupanju sa psima na način koji ne ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi' vlasnik se, kako doznajemo, očito oglušuje. Njegovi psi, naime, i dalje lutaju bez nadzora. Proteklih dana viđeni su u raznim dijelovima Poreča, između ostalog i u dječjem parku u ulici Ivana Gorana Kovačića. Vlasnik D. H. do sada je platio liječenja nekoliko pasa koje su ozlijedili njegovi psi, postoje svjedoci napada i šetnji bez nadzora. Sve je ponovno prijavljeno nadležnom veterinarskom inspektoru, što će napraviti prije nego za nekog psa bude prekasno, ponovno smo upitali veterinarsku inspekciju.

– Nadležni veterinarski inspektor obaviješten je da se psi koje navodite u upitu kreću bez nadzora vlasnika. Slijedom navedenog provest će se kontrola izvršenja rješenja i utvrditi nove činjenice. Inspekcijsko postupanje je u tijeku – kažu nam iz Dirh-a.