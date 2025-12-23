Inovativno rješenje za puknute cijevi: Sanacija bez građevinskih radova

Problemi s odvodnim cijevima često dolaze nenajavljeno, ali ne moraju više značiti velike troškove i neugodne građevinske radove. Zahvaljujući modernim tehnologijama koje nudi tvrtka VKS usluge , cijevi se sada mogu sanirati brzo, učinkovito i bez potrebe za razbijanjem zidova, podova ili vanjskih površina.

Ova inovativna metoda uključuje postavljanje nove unutarnje obloge unutar oštećenih cijevi, čime se ne samo vraća njihova funkcionalnost nego i značajno produžava vijek trajanja.

Ovaj način sanacije se koristi na plastičnim odvodima u zgradama i kućanstvu gdje dolazi do propuštanja na gumicama, na glavnim vertikama oborinskih i fekalnih cjevovoda unutar zgrada, na mjestima gdje je stara olovna instalacija unutar stanova i gdje je betonska ili salonitna temeljna odvodnja.

Foto: Native tim VL

Zašto odabrati sanaciju bez građevinskih radova?

Postupak koji koristi VKS usluge nudi niz prednosti:

Bez buke i prašine : Nema kopanja, razbijanja ili velikih radova.

: Nema kopanja, razbijanja ili velikih radova. Brzina : Većina sanacija može se završiti unutar jednog dana.

: Većina sanacija može se završiti unutar jednog dana. Ekološka održivost : Ova metoda smanjuje količinu otpada i materijala koji bi nastali klasičnim građevinskim radovima.

: Ova metoda smanjuje količinu otpada i materijala koji bi nastali klasičnim građevinskim radovima. Dugotrajno rješenje: Relining tehnologija osigurava otpornost cijevi na daljnje oštećenje, puknuća i koroziju.

VKS usluge – lider u inovacijama

Tvrtka VKS usluge već godinama pomaže domaćinstvima, poslovnim zgradama i industrijskim objektima diljem Hrvatske riješiti probleme s odvodnim sustavima. Zahvaljujući stručnom timu i vrhunskoj opremi, mogu jamčiti kvalitetnu i trajnu sanaciju svih vrsta cijevi.

Foto: Native tim VL

„Razumijemo koliko kvarovi na cijevima mogu biti stresni, zato naš cilj nije samo riješiti problem, nego to učiniti na najbrži i najmanje invazivan način,“ poručuju iz VKS-a.

Kada je vrijeme za akciju?

Ako primijetite probleme poput sporog otjecanja vode, neugodnih mirisa iz odvoda ili vlage na zidovima, ne čekajte da problem postane veći. Pravovremena sanacija može vam uštedjeti i vrijeme i novac, dok istovremeno čuva infrastrukturu vašeg doma ili poslovnog prostora.

Premazivanje plastične cijevi Spraypoxy premazom Foto: Native tim VL

Kontaktirajte nas odmah!

Za više informacija, savjete ili dogovor termina:

Posjetite našu stranicu: www.vks-usluge.hr

Pošaljite upit na e-mail: info@vks-usluge.hr

Nazovite nas na broj: +385 1 123 4567

Saznajte kako VKS usluge može riješiti vaš problem s cijevima brzo, sigurno i bez stresa!