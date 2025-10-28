Indrakala iz Nepala već tri godine radi za OPG kod Siska: 'Na početku nisam znala jezik, bilo je teško'

Na OPG-u Veselić nedaleko od Siska posljednje tri godine radi Indrakala Rana iz Nepala. U Hrvatsku je došla u potrazi za boljim životom i novim iskustvima. “U početku mi je bilo teško jer nisam znala jezik, ali sada se osjećam sigurnije. Volim raditi u prirodi, posebno kada imamo dobru berbu. Posao na ekološkom gospodarstvu me ne opterećuje, naprotiv, ispunjava me”, rekla je Indrakala za HRT-ovu emisiju Dulum zemlje.

Šefica Ivona Veselić Bila ističe da obitelj Veselić ponosno zapošljava strane radnike i ne pravi razliku po izgledu, vjeri ili podrijetlu. “Svjesni smo da strancima nije jednostavno prilagoditi se, ali uz podršku tima ide lakše”, rekla je.

Osnivačica OPG-a Tihana Veselić dodala je da je Indrakala predana i odgovorna radnica. “Njezin cilj je osigurati mirovinu i pomoći sinu u Nepalu. To podsjeća na priče naših ljudi koji su nekada odlazili raditi u inozemstvo i ostavljali djecu s bakama i djedovima”, pojasnila je.

Indrakala je u rodnom Nepalu također radila u poljoprivredi, a odlazak u Hrvatsku motiviran je željom da sinu omogući studij i bolju budućnost. Zadovoljna je životom u Hrvatskoj i ponosna na doprinos ekološkoj poljoprivredi.