Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#VOJNI ROK
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
OPG VESELIĆ

Indrakala iz Nepala već tri godine radi za OPG kod Siska: 'Na početku nisam znala jezik, bilo je teško'

Novo Selo Palanječko: OPG Veselić bavi se uzgojem ekološkog voća i povrća
Foto: Edina Zuko
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
28.10.2025.
u 00:02

Indrakala je u rodnom Nepalu također radila u poljoprivredi, a odlazak u Hrvatsku motiviran je željom da sinu omogući studij i bolju budućnost

Na OPG-u Veselić nedaleko od Siska posljednje tri godine radi Indrakala Rana iz Nepala. U Hrvatsku je došla u potrazi za boljim životom i novim iskustvima. “U početku mi je bilo teško jer nisam znala jezik, ali sada se osjećam sigurnije. Volim raditi u prirodi, posebno kada imamo dobru berbu. Posao na ekološkom gospodarstvu me ne opterećuje, naprotiv, ispunjava me”, rekla je Indrakala za HRT-ovu emisiju Dulum zemlje.

Šefica Ivona Veselić Bila ističe da obitelj Veselić ponosno zapošljava strane radnike i ne pravi razliku po izgledu, vjeri ili podrijetlu. “Svjesni smo da strancima nije jednostavno prilagoditi se, ali uz podršku tima ide lakše”, rekla je.

Osnivačica OPG-a Tihana Veselić dodala je da je Indrakala predana i odgovorna radnica. “Njezin cilj je osigurati mirovinu i pomoći sinu u Nepalu. To podsjeća na priče naših ljudi koji su nekada odlazili raditi u inozemstvo i ostavljali djecu s bakama i djedovima”, pojasnila je.

Indrakala je u rodnom Nepalu također radila u poljoprivredi, a odlazak u Hrvatsku motiviran je željom da sinu omogući studij i bolju budućnost. Zadovoljna je životom u Hrvatskoj i ponosna na doprinos ekološkoj poljoprivredi.

Ključne riječi
Nepal Sisak OPG

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Tombstone
Tombstone
01:19 28.10.2025.

Savrsena informacija za policiju. Znaju tocno gdje I koga provjeriti za ilegalno useljenie. Takodjer I koga kazniti za zaposljavanje ilegalnih useljenika.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja