Indonezijski novinar Tito Bosnia objasnio kako je dobio ime

Indonezijski novinar Tito Bosnia ili Tito Bosna, koji je zbog svog imena ovih dana postao hit u zemljama bivše Jugoslavije, oglasio se i objasnio kako je dobio to osebujno ime.

Objašnjenje ne bi trebalo biti iznenađujuće jer je poznato da je čelnik socijalističke Jugoslavije Josip Broz Tito bio popularan u zemljama koje su kao i bivša SFRJ bile dio Pokreta nesvrstanih, poput Indonezije.

Tito Bosnia na Twitteru je jučer za početak rekao da je njegovo ime pravo te kao takvo stoji u njegovom rodnom listu.

- Moj otac, koji mi je dao ime, veliki je poklonik Josipa Broza Tita, koji je bio najbolji prijatelj indonezijskog oca nacije i prvog predsjednika, Sukarna - naveo je Tito Bosnia.

Hello, my name is Tito Bosnia. In the last few days, the identity of my name has been viral and widely spoken in the media and social media in Bosnia-Herzegovina



First of all, I would like to confirm that my name is original and certified in my Certificate of Birth