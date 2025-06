Indijski premijer sutra u RH, ključna tema ekonomski koridor Indija – Bliski istok – EU

Nakon što je najavljeni posjet Hrvatskoj sredinom svibnja odgođen zbog eskalacije sukoba između Indije i Pakistana, indijski premijer Narendra Modi dolazi u Hrvatsku u srijedu. U međuvremenu mu se plan puta promijenio pa će na miniturneji posjetiti Cipar i Kanadu te potom Zagreb. Modijev dolazak – prvi posjet jednog indijskog premijera – događa se usred geopolitičkog preslagivanja, približavanja Indije i EU te finalizacije međusobnog sporazuma o slobodnoj trgovini.

Očekuje se da će posjet uključivati sastanke s hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem i premijerom Andrejem Plenkovićem, a ključna točka dnevnog reda u Hrvatskoj bit će rasprave o Ekonomskom koridoru Indija – Bliski istok – Europa (IMEC) – velikoj inicijativi predstavljenoj na summitu G20 2023. u New Delhiju. Cilj koridora je jačanje prometnih i trgovinskih mreža između Indije i Europe. Strateški položaj Hrvatske i blizina luka poput talijanskog Trsta – središnjeg čvora u IMEC-u – čine je vrijednim partnerom u ovoj novoj trgovinskoj inicijativi, dolazi iz indijskih izvora, koji dodaju kako se "Hrvatska sa svojim članstvom u EU i rastućim interesom za indo-pacifička partnerstva pozicionira kao most između srednje Europe i Južne Azije".

S druge strane, Hrvatska je postala poželjno mjesto za strane radnike iz te zemlje. Procjene su da u Hrvatskoj trenutačno radi između 130 i 140 tisuća stranih radnika. Više od 120 tisuća njih iz trećih zemalja. Indijci su drugi najbrojniji strani radnici iz Azije u Hrvatskoj, iza Nepalaca, a ispred Filipinaca. Osim u brodogradnji, najviše ih radi u građevinarstvu i ugostiteljstvu.

Posljednjih mjeseci pojačali su se diplomatski razgovori između Indije i EU. Ranije ove godine predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen posjetila je New Delhi kako bi ojačala bilateralnu suradnju u energetskom, tehnološkom i sigurnosnom sektoru. Za ovu godinu planiran je i summit Indije i Europske unije.

U New Delhiju se razgovaralo i o sporazumu o slobodnoj trgovini, koji oba potpisnika žele što prije finalizirati, a ako je ikako moguće, do kraja ove godine. Taj bi sporazum bio "najveći te vrste bilo gdje u svijetu", rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. On dolazi u trenutku kada i Indija i EU nastoje ograničiti utjecaj sve veće fragmentacije, protekcionizma i trgovinskih tarifa diljem svijeta. Sporazum bi mogao pomoći u ublažavanju ekonomskih rizika rastućih geopolitičkih napetosti.

EU je najveći trgovinski partner Indije, s udjelom od 124 milijarde eura u trgovini robom u 2023. godini, što čini 12,2% ukupne indijske trgovine. Trgovina uslugama između EU i Indije dosegnula je gotovo 60 milijardi eura u 2023., što je gotovo dvostruko više nego u 2020. godini, trećinu toga otpada na digitalne usluge. Indija je, s druge strane, deveti najveći trgovinski partner EU, s udjelom od 2,2% u trgovini Unije. Trgovina između Indije i EU porasla je za oko 90% u posljednjem desetljeću, ali pregovori o sporazumu o slobodnoj trgovini zastali su tijekom godina zbog značajnih razlika, posebno u poljoprivredi, automobilskoj industriji i farmaceutskim proizvodima. EU želi da Indija snizi carine za više od 100% na automobile, vino i viski. U međuvremenu, Indija želi veći pristup tržištu i niže carine za ključne izvozne proizvode, uključujući farmaceutske proizvode, tekstil i odjeću. Indija se pak usprotivila nizu pravila EU koja se odnose na okoliš, uključujući granične poreze na ugljik, čelik, aluminij i cement. Osim toga, Indija traži lakši pristup EU za privremeni rad kvalificiranih stručnjaka, što bi podržalo njezin IT sektor. Također je zabrinuta da bi priljev poljoprivrednih proizvoda iz EU, koji imaju koristi od značajnih subvencija, naštetio lokalnim poljoprivrednicima.