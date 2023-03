Indijci o rasističkom ispadu u Zagrebu: 'Mislio sam doći u Hrvatsku, sad sam promijenio mišljenje'

Da sloboda nigdje, pa ni na internetu nije apsolutna kategorija poznata je stvar, koju je sada, nadajmo se, naučio i 35-godišnjak, čiji su video uraci, objavljeni na društvenim mrežama - zgrozili javnost. Jer na tim snimkama, taj čovjek hoda okolo, snima sebe, rasistički vrijeđa građane i strane radnike druge broje kože, govori kako je Hrvatska zemlja u Europi u kojoj žive bijelci, diže desnicu u nacistički pozdrav i izvikuje Sieg Heil!... Degutantno da ne može degutantnije. Ravno s dna kace ljudskog roda....

No s obzirom na to da je poželio svojih "pet minuta slave" te da su njegovi "uraci" postali viralni, u sve se uključila i zagrebačka policija. Jer njegovo ponašanje nije sloboda govora, već javno poticanje na mržnju, a to je kazneno djelo. A otkrivanje počinitelja kaznenih djela je nešto što spada u opis policijskog posla. Pa je 35-godišnjak prvo, kako su jučer tijekom jutra, pojasnili u zagrebačkoj policiji identificiran. No neko im je vrijeme bio nedostupan, da bi jučer rano poslijepodne priopćili i da ga imaju - pod nadzorom.

Iz te policijske formulacije može se iščitati da su ga na koncu locirali i odveli u policijsku postaju na ispitivanje. Je li u tom trenutku bio i službeno uhićen, manje je bitno od činjenice da je policija nad njim počela provoditi kriminalističko istraživanje. Drugim riječima, oni će s njim obaviti obavijesni razgovor, vjerojatno zatražiti od suca istrage naloge za pretragu bilo njegovog mobitela bilo kompjutera te kuće i automobila, ako ga ima. Kada sve to obave iz dokaznog materijala kojeg prikupe, odlučit će hoće li ga kazneno prijaviti tužiteljstvu, a tužiteljstvo će nakon toga odlučiti i hoće li protiv njega službeno pokrenuti istragu. A i hoće li tražiti da mu se odredi istražni zatvor i zbog čega. U međuvremeno neslužbeno se čuje da je 35-godišnjak duže vrijeme na društvenim mrežama objavljivao sličan neprimjeren rasistički sadržaj.

Policija jučer nije priopćila ni kako su došli do njega, odnosno jesu li ga locirali zahvaljujući dojavama građana, od kojih su ranije zatražili da im dojave korisne informacije o 35-godišnjaku, ako ih imaju. No kazali su da iz njihovih do tada prikupljenih saznanja te uvida u javno objavljene snimke, ono što je 35-godišnjak izgovarao u kameru moglo bi se kvalificirati kao javno poticanje na nasilje i mržnju, što je kazneno djelo za koje je zapriječena kazna i do tri godine zatvora.

Na nekom od videa koje je 35-godišnjak objavio vidi ga se i čuje kako vrijeđa dostavljača Wolta , stranog radnika, kojeg je upitao od kud je. A kada mu je ovaj odgovorio da je iz Indije, na njega je sasuo salvu rasističkih uvreda. "Evo još jedan Untermensch u Zagrebu. Idi doma. Ovo nije tvoja zemlja. Je*eni nigeru. Odi doma u Indiju. "Ovo je naša zemlja: Hrvatska. Ovo je Europa. Za bijele ljude, a ne za crnce..... Objavio je i rasistički video u kojem vrijeđa i crnce. "Dođem u Zagreb i prvo što vidim je crnac. Ej, niger. Evo ga, niger. Od*ebi. Sieg Heil!"

A kako se "lijepa " riječ daleko čuje, rasističkim vrijeđanjem dostavljača Wolta u Zagrebu, pozabavili su se i Indijci na društvenim mrežama, pa je jedan objavio da je mislio doći u Hrvatsku, no da je sada promijenio mišljenje.... Rasizam, ksenofobija i zločini iz mržnje osim što su kazneno djelo te što su štetni za društvo u cjelini, nisu baš ni dobra reklama za turističku zemlju kao što je Hrvatska. Koja strane goste među ostalim privlači i tvrdnjama da smo sigurna destinacija s niskom stopom kriminala.

Inače, iz godišnjih statistika MUP-a policija je lani evidentirala 51 zločin iz mržnje, što je upola manje no 2021. kada je evidentirano 101 takvo djelo. Od 51 prijavljena kaznena djela koja su lani označena kao zločin iz mržnje, najviše je bilo prijetnji (17). Godinu ranije bilo ih je 40. Nakon prijetnji slijedi oštećenje tuđe stvari (13), javno poticanje na nasilje i mržnju (8), teška tjelesna ozljeda (3), pokušaj nanošenje teške ozljede (3), povreda djetetovih prava (3)... Kada se radi o motivima zločina iz mržnje, lani je najviše takvih zločina počinjeno zbog nečijeg nacionalnog podrijetla (35), rase (5), spolnog opredijeljena (5), rodnog identiteta (3), vjeroispovijesti (2), boje kože (1)... Kada je u pitanju zločin iz mržnje počinjen zbog nacionalnog podrijetla, pripadnici druge nacije zbog toga su lani dva puta teško ozlijeđeni, dok ih se dva puta pokušalo teško ozlijediti, 12 puta im je prijećeno zbog njihove nacije, 10 puta su im oštećene stvari, a u sedam navrata netko je javno poticao mržnju prema njima. Zabilježen je i jedan fizički napad na homoseksualnu osobu u kojem je ta osoba teže ozlijeđena, dok je nečiji rodni identitet lani također bio razlog za javno poticanje na nasilje i mržnju. Policija je lani od 51 zločina iz mržnje razriješila njih 39, dok su 2021. od 101 razriješili njih 88.

