‘Indicije i optužbe nisu pretočene u dokaze da bi se Kalmetu osudilo’

U ovom postupku bilo je indicija. Bilo je i teza optužbe. No sve to nije pretočeno u dokaze i na tome se nije mogla temeljiti osuđujuća presuda. Sukus je to onog najvažnijeg iz dvosatne izreke i obrazloženja nepravomoćne presude koju je na zagrebačkom Županijskom sudu izrekla sutkinja Gordana Mihela Grahovac. A svojom nepravomoćnom presudom ona je nepravomoćno oslobodila Božidara Kalmetu i njegove suokrivljenike optužbi da su se udružili u kriminalnu grupu preko koje su izvlačili novac iz HAC-a i HC-a.

Oštra sutkinja

Iako je nesporno da je novac iz HAC-a i HC-a izvlačen preko tvrtki Igora Premilovca, koji je na početku postupka priznao krivnju te je osuđen, trag novca, kako je rekla sutkinja, stao je kod Josipa Sapunara. Sapunar je također priznao krivnju te je osuđen, kao i Ivan Berket. No za sud ni Sapunar ni Drago Tadić, na kojima je optužba, čulo se u sudnici, temeljila optužbu, nisu bili vjerodostojni svjedoci.

– Sapunar je pred ovim sudom lagao o svojoj imovini. Imao je osam nekretnina, koje je priznao tek kada ga je obrana suočila s izvacima iz gruntovnice. Te stanove kupovao je njegov otac pa ih darovnim ugovorom prebacivao na njega. Jedan je čak prije darovanja glasio i na njegovu baku. Očito je, što je proizašlo iz postupka, da je Sapunar imao puno više novca nego što je priznao. Po jednoj ranijoj presudi oduzeto mu je šest milijuna kuna. On sam iskazivao je da je od Premilovca uzimao novac te da pritom nije vodio nikakve bilješke. Kako vjerovati takvom svjedoku? – zapitala se sutkinja u obrazloženju.

Ništa blaža nije bila ni prema Dragi Tadiću, za kojeg je kazala da je mijenjao iskaze.

– Ovo suđenje u dvije godine zbog bolesti je odgađano samo zbog Tadića. On je nedolazak na raspravu pravdao liječničkom ispričnicom koju je koristio kako bi odgodio odlazak u zatvor po drugoj presudi. Tijekom ovog postupka on je pravomoćno osuđen te je postao nedostupan našem pravosuđu. Sve i da smo htjeli, nismo ga a da ovaj postupak ne odužimo, mogli suočiti s optuženicima. Ne treba zaboraviti ni da je dobio oprosnicu – nabrajala je sutkinja zašto je za njezino vijeće Tadićev iskaz bio nevjerodostojan i neuvjerljiv.

Što se tiče Kalmete, kazala je da njega nitko od 97 saslušanih svjedoka nije teretio, osim Sapunara koji je bio svjedok po čuvenju pa se na njegovu iskazu nije mogla temeljiti osuđujuća presuda.

Osim Kalmete, za udruživanje u kriminalnu grupu optužbi su nepravomoćno oslobođeni Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele, Miroslav Bunić, Sandro Vukelić, Jurica Prskalo i Marijo Lovrinčević. Mikulić, Boban i Kezele nepravomoćno su osuđeni zbog izvlačenja novca iz Viadukta, a Mikulić i Boban i zbog toga što je Viadukt preko jednog trgovačkog društva Bobanu sagradio kuću koja mu je sada oduzeta. Mikulić je nepravomoćno osuđen na tri godine zatvora, Boban na dvije, a Kezele na jedinstvenu kaznu od tri i pol godine zatvora. Oduzeta im je i nepripadajuća imovinska korist od oko tri milijuna kuna.

‘Ne vrijede ćakule, već dokazi’

Nakon izlaska sa suda Kalmeta je zahvalio novinarima koji su, kako je kazao, profesionalno izvještavali o postupku pa je tako, dodao je, javnost imala prigode čuti što se tu događa. Zahvalio je i svom odvjetniku Krešimiru Vilajtoviću te svim ljudima koji su mu zadnjih godina pružali podršku.

– Zadovoljan sam, ali prazan. Na početku suđenja pitali ste me što očekujem i rekao sam da sam zadovoljan što je postupak počeo jer u ovoj kući ne vrijede ćakule, već svjedoci i dokazi. Na kraju je i sutkinja kazala da je ova presuda donesena na temelju dokaza, a ne na temelju očekivanja javnosti. Ja sam znao da protiv mene nema dokaza, no tko mi je vjerovao? – kazao je Kalmeta.

Saša Manojlović, zamjenik ravnateljice USKOK-a, kazao je da je zadovoljan osuđujućim dijelom presude, ali ne i argumentacijom suda vezanom uz oslobađajući dio presude. Na taj dio presude je najavio žalbu nakon što dobiju pisano obrazloženje presude.