Prva reakcija Božidara Kalmete: Ne osjećam nikakvu odgovornost

Zadovoljan sam, ali potpuno prazan. Na početku ovog postupka pitali ste me što slijedi i ja sam vam tada rekao da sam zadovoljan da je suđenje konačno počelo jer u ovoj ovdje zgradi ne vrijede kavanske priče nego svjedoci i dokazi. Suđenje je bilo intenzivno i na kraju je to što sam vam govorio i potvrdilo jer me nitko nije teretio. Znao sam da jedino tako može biti, ali tko mi je vjerovao – komentirao je Božidar Kalmeta nepravomoćnu presudu u aferi HAC-Remorker kojom je oslobođen optužbe za udruživanje u kriminalnu grupu. Kalmeta je nepravomoćno oslobođen optužbi i u kraku afere Fimi media.

Zahvalio je novinarima jer su, kako je kazao, profesionalno pratili tijek suđenja, pa je, kako je kazao javnost imala prilike čuti što se tu događa.

Osim novinarima zahvalio je odvjetniku Krešimiru Vilajtoviću te, kako je kazao, ljudima diljem Hrvatske koji su mu davali dovoljno snage da će istina konačno izaći na vidjelo. Upitan je li riječ o političkom procesu Kalmeta je kazao da se on na to ne bi vraćao i da on tijekom suđenja u sudnici nije spominjao politiku niti se na nju vadio.

Upitan za svoje planove, kazao je da je on u mirovini u koju je otišao zbog ovih optužbi. Rekao je da optužbe nisu bile lake, ali ih je bilo zastrašujuće slušati.

Rekao je da je on pomoćnik glavnog tajnika HDZ-a i da ne namjerava biti ništa manje od toga i da mu je jedino cilj brinuti se za svoju djecu, pogotovo dvoje najmlađih koje želi izvesti na pravi put.

Upitan da li se osjeća odgovornim s obzirom na to da su neki njegovi suradnici ipak optuženi te da je sutkinja u obrazloženju presude navela da je neosporno utvrđeno da je novac izvlačen iz HAC -a Kalmeta je kazao da se zbog toga ne osjeća odgovornim jer može govoriti za sebe, a ne za druge.

– Od početka sam govorio - ljudi pa u ovom predmetu nemate dokaza. Imate 100.000 materijalnih dokaza, a nijedan ne upućuje na Kalmetu. To je bio moj javni poziv nakon 5. rasprave, trebao sam čekati pet godina da tako i bude. I dočekao sam – rekao je Kalmetin odvjetnik Krešimir Vilajtović.

Saša Manojlović, zamjenik ravnateljice USKOK-a kazao je da je zadovoljan osuđujućim dijelom presude, ali ne i argumentacijom za oslobađajući dio presude, te najavio da će se USKOK žaliti kada dobije pisano obrazloženje.

Prema optužnici teretili su se da su iz HAC - a i HC - a izvlačili novac preko društava povezanih s Premilovcem. Isto tako teretili su se da su dio izvučenog novca podijelili između sebe.

No, sutkinja Gordana Mihela Grahovac kazala je kako je sud presudu donio na temelju izvedenih dokaza, a ne na temelju očekivanja javnosti, kuloarskih priča i objava na društvenim mrežama. Kazala je da Kalmetu nije teretio niti jedan od 97 saslušanih svjedoka. Rekla je da se on spominje samo u iskazu Sapunara koji je svjedok po čuvenju. To prema sudu možda jest indicija, ali da bi se zatvorio krug indicija potrebno je više od toga, što se tijekom ovog postupka, po mušljenju suda nije dogodilo.