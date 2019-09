Nazdravljali uz pjesmu "Večeras je naša fešta", vijećnici HDZ-a slavili ishod za Kalmetu

Bivši HDZ-ov ministar i zadarski gradonačelnik Božidar Kalmeta u četvrtak je oslobođen optužbi da je sa suradnicima podijelio više od 15 milijuna kuna i 850.000 eura iz tvrtki za održavanje i izgradnju cesta, no krivima su proglašena trojica njegovih suoptuženika.

Kalmeta je nepravomoćno oslobođen optužbi i u kraku afere Fimi media.

– Očekivao sam ovakvu presudu i drago mi je zbog toga. Mogu samo pretpostaviti kroz što su on i njegova obitelj prolazili. Sretan sam što ćemo i dalje moći zajednički raditi na dobrobiti grada Zadra – kazao je Branko Dukić, gradonačelnik Zadra, ističući da je ova presuda jedno olakšanje za cijeli grad.

HDZ -ovci su tijekom slavlja bili u Uredu gradonačelnika odakle se čula pjesma 'Večeras je naša fešta, večeras se vino pije, tko ne piva taj iz Zadra nije'.

Najveći oponent Kalmeti proteklih godinu iz oporbenih klupa Marko Pupić Bakrač, inače nezavisni vijećnik rekao je da se ova presuda unaprijed znala. Teren za oslobođenje se pripremao, kaže, pritiskom politike.

- Da to nije bilo tako, on nikad ne bi bio imenovan pomoćnikom tajnika Jandrokovića, jer bi Jandroković bio u velikom problemu da je osuđen - kaže Pupić Bakrač.

- Po ovoj presudi ispada da su toliku pljačku u HAC-u osmislili i organizirali miševi. ja ostavljam javnosti da zaključi koliko je to moguće. Skrenuo bih pozornost i na to da je Fimi Media tvrtka koja je osnovana i organizirana isključivo zato da izvlači novac iz državnog proračuna i pod tim točkama Kalmeta je oslobođen. Ako ovo ne podigne svijest ljudi - ako ne u Zadru koji je toliko zatucan koliko je zatucan, ali u ostalim dijelovima Hrvatske - ja mislim da ništa neće. Iz tog razloga ja mislim da je dobro da je oslobođen - dodaje.

Komentirao je i slavlje lokalnih HDZ-ovaca.

- Oni su ovdje stvorili jednu klijentelističko-nepotističku mrežu koja bi bila jako ugrožena da je Kalmeta osuđen. Naravno da oni slave. Slave jer su njihovi interesi zaštićeni. Položaj oporbe se ovim pogoršava, SDP u gradu Zadru uopće ne postoji, on je raspušten. Oporba je svedena na nas nekoliko ljudi, ali mi ćemo se boriti do samog kraja. Na kraju krajeva ni taj pravosudni postupak još nije završen to je nepravomoćna presuda. Međutim vidite i sami 94% građana Republike Hrvatske nema povjerenja u hrvatsko pravosuđe, a jasno je i zašto ga nema. Ni jedna krupna riba, osim Ive Sanadera, nije odgovarala onako kako treba odgovarati. Ako jedan Čobanković za tolike milijune ide gulit krumpire onda bolje da su Kalmetu oslobodili, jer to jedino može podići svijest naroda - kazao je dodajući da je Dario Juričan koji je promijenio ime u Milan Bandić čovjek ispred svog vremena jer je ovo što se događa zapravo jedno njegovo predskazanje.

Iz SDP-a su poručili kako su članovi HDZ-a optuženi za korupciju, kriminal i izvlačenje novca iz proračuna.

– Potvrdilo se ono o čemu govorimo godinama. Nemamo komentar na presudu, a svi koji su optuženi u aferi nemaju razlog za veselje – poručio je SDP-ov vijećnik Danijel Radeta.

Dodajmo kako je sudsko vijeće zagrebačkog Županijskog suda nepravomoćno osudilo nekadašnjeg Kalmetinog državnog tajnika Milivoja Mikulića, koji je također bio i u upravi Hrvatskih autocesta (HAC), na tri godine zatvora, dok je bivši čelnik HAC-a i Hrvatskih cesta (HC) Stjepko Boban osuđen na dvije godine.

Nekadašnji član uprave Viadukta Damir Kezele osuđen je na tri i pol godine, a sva trojica morat će vratiti nezakonitu imovinsku korist.