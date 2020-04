INA mora platiti 600.000 kuna odštete obitelji djevojčice koju je pregazila njihova lokomotiva

INA Rafinerija nafte d.d., presudom Općinskog suda u Sisku, mora isplatiti gotovo 600.000 kuna odštete zbog pretrpljenih duševnih bolova obitelji 18-mjesečne djevojčice Valentine Horvat koju je 29. listopada 2010. godine u sisačkom predgrađu Caprag usmrtila manevarka u vlasništvu INA-e na industrijskom kolosijeku te tvrtke.

Uz to, INA mora podmiriti i troškove pogreba te više od 200.000 kuna sudskih troškova višegodišnjeg suđenja.

Vještaci su u sudskom postupku utvrdili mnoge nepravilnosti prilikom kretanja kompozicije od 15 vagona cisterni koju je gurala lokomotiva manevarka tijekom vožnje koja je trajala tek nekoliko minuta, ali koja je završila tragedijom.

Kompozicija je s vagonima krenula prema punilištu u 16:24, a stigla na odredište u 16:29 te ni radnici ni manevrist nisu uočili da su pregazili malenu djevojčicu koja je neoprezno izašla iz svoje kuće koja se nalazila 20 metara od kolosijeka. To su saznali tek kasnije kada ih je o tome obavijestila policija.

Djevojčicu je majka ostavila da spava te otišla prati rublje, a kada se vratila nije ju našla u krevetu. Kako se nije javljala na dozivanje, majka je izašla van kuće i njeno tijelo pronašla na kolosijeku. Policija je očevidom utvrdila kako obližnji željezničko cestovni prijelaz nije bio ispravan jer se nije uključivala signalizacija, a vještaci su utvrdili i brojne ostale nepravilnosti temeljem sudske dokumentacije i provedenog policijskog očevida.

Na prvom vagonu kompozicije koju je gurala lokomotiva nalazila su se dva INA-ina radnika, no tek na stražnjem dijelu vagona, koji nije bio opremljen potrebnim stepenicama za ovakav nadzor kretanja kompozicije pa je ispred kompozicije trebala ići osoba. Sam pružni prijelaz preko državne ceste nije bio tehnički ispravan, okoliš uz kolosijek nije bio održavan pa je bila i smanjena preglednost manevristi, a uz sve to kompozicija se kretala i većom brzinom od one predviđene za okolnosti koje su u to vrijeme vladale.

Iako su odvjetnici INA-e pokušali dokazati kako je riječ o nesretnom slučaju izazvanom spletom okolnosti, a ne nemaru, sutkinja Jelena Jelić-Brkić utvrdila je odgovornost INA-e u iznosu od 70 posto, dok je po presudi u ostalom postotku odgovorna obitelj jer je djevojčicu ostavila bez nadzora odrasle osobe te je ona išetala iz dvorišta kuće u neposrednoj blizini željezničke pruge

Stoga je sutkinja dosudila majci i ocu djevojčice, njenoj baki i djedu te braći i sestrama odštetu u ukupnom iznosu od 590.100 kuna s pripadajućim kamatama. Riječ je o nepravomoćnoj prvostupanjskoj presudi na koju postoji pravo žalbe.