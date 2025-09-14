Naši Portali
SMIJENJEN VELEPOSLANIK

Imenovanje britanskog 'princa tame' bilo je rizično, ali nitko nije očekivao baš ovakav fijasko

14.09.2025.
Privremeno će dužnost veleposlanika preuzeti James Roscoe, dok će se trajni nasljednik birati među kandidatima, uključujući bivše diplomate i političare

Smjena britanskog veleposlanika u Washingtonu, Petera Mandelsona, izazvala je nezadovoljstvo američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je, prema izvoru upoznatom s raspravama u Bijeloj kući, bio ljut što ga premijer Keir Starmer osobno nije obavijestio. Trump je, kako se navodi, zabrinut da bi skandal mogao zasjeniti njegov predstojeći državni posjet Velikoj Britaniji.

Francuski Politico je u posljednjih nekoliko mjeseci razgovarao s više dužnosnika u Londonu i Washingtonu kako bi rekonstruirao Mandelsonovo veleposlanstvo. Prema njihovim izvorima, Mandelson se tijekom mandata pokušavao nametnuti šarmom i političkom spretnošću, uspijevajući pridobiti i najtvrdokornije Trumpove pristaše. Ipak, sve bi to moglo pasti u vodu zbog njegove prošle povezanosti s Jeffreyjem Epsteinom.

Starmer nikada nije bio posebno entuzijastičan oko Mandelsonovog imenovanja, no moćni šef kabineta premijera, Morgan McSweeney, snažno ga je podržavao. Mandelson, bivši visoki političar laburista i jedan od najprepoznatljivijih lica britanske politike, ranije je bio prisiljen dva puta dati ostavku u Blairovoj vladi zbog veza s moćnicima i kontroverznih financijskih poslova. Za razliku od uobičajenih britanskih veleposlanika, koji djeluju anonimno, Mandelson je bio poznato lice, koje je privlačilo pažnju i medija i javnosti. Tijekom mandata u Washingtonu, redovito je održavao kontakte s Downing Streetom, a u nekoliko je navrata posjetio i Bijelu kuću, gdje je Trumpa impresionirao svojom komunikacijom i šarmom.

No prošlost ga je sustigla. Fotografije iz 2003. koje su procurile u medije prikazuju Mandelsona u društvu Jeffreyja Epsteina, a u pratećim bilješkama Mandelson ga naziva “najboljim prijateljem”. Skandal je dodatno eskalirao objavom e-mailova između Mandelsona i Epsteina u kojima Mandelson sugerira da je Epsteinova 2008. osuda za poticanje na prostituciju djece bila nepravedna. Premijer Starmer pokušao je braniti veleposlanika, ističući njegovu ulogu u transatlantskim odnosima, no samo devet sati kasnije Mandelsonova pozicija postala je neodrživa. Ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da e-mailovi pokazuju kako je Mandelsonova povezanost s Epsteinom bila znatno dublja nego što se vjerovalo prilikom imenovanja. Privremeno će dužnost veleposlanika preuzeti James Roscoe, dok će se trajni nasljednik birati među kandidatima, uključujući bivše diplomate i političare.

Jeffrey Epstein veleposlanik Donald Trump Velika Britanija

