Imate li pravo na smanjen račun zbog T-Comovog kvara?

Više od milijun brojeva fiksnih telefona i dva milijuna mobitela u Hrvatskoj ovog utorka nije bilo dostupno. Iz HT-a su se u više navrata ispričali korisnicima, ali na tome bi sve moglo i ostati. U Hrvatskoj, naime, vrijedi zakon prema kojem korisnici nemaju pravo na naknadu ako se kvar otkloni unutar 24 sata, a kolaps mreže koji se dogodio u utorak trajao je šest sati.

- Zakonski, svaki korisnik ima pravo na umanjenje ako je kvar trajao dulje od 24 sata. Dakle, ovdje se nije dogodio takav slučaj i HT zakonski nema razloga za obeštetiti korisnike. Ali ako će oni imati nekakav znak pažnje prema korisnicima, to je potpuno u sferi njihove poslovne politike, rekao je Ivo Majerski iz HAKOM-a za HRT.

Greške se događaju i događat će se i u budućnosti, upozorava telekomunikacijski stručnjak Đuro Lubura.

Najveći problem bila je nedostupnost hitnih službi. Na sreću, one su se snašle pa su dolazne pozive organizirale preko mobilnog broja drugih operatera, ali stručnjak za sigurnost informacijskih sustava Lucijan Carić smatra da je takav propust nedopustiv.

- Takvi sustavi se osiguravaju preko višestrukih nezavisnih veza. Da li vam te višestruke nezavisne veze nudi jedan operater, pa onda jamči 100% dostupnost ili uzmete usluge dva ili više operatera, to je pitanje izvedbe, ali ovo je način na koji se to radi. Mnoge srednje firme u Hrvatskoj imaju riješene kapacitete, što očigledno država nema, a to je skandalozno i neodgovorno, rekao je Carić.

Da se spajanje s dežurnim službama treba vršiti preko više operatera, rekao je u utorak i ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Oleg Butković. No za pronalazak takvog rješenja trebat će vremena, upozorava Carić.

- Za novo rješenje trebat će najmanje 6 mjeseci, a možda se u međuvremenu pronađe neko privremeno rješenje kako bi se premostilo to vrijeme i kako bi se spriječilo da se ovo dogodi ponovno, dodao je Lubura.