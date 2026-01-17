FOTO Ovi mladići od ožujka ulaze u vojarne: Otkriveno kako izgleda dio zdravstvenih pregleda

Mladići rođeni 2007. godine uskoro će prvi put pristupiti temeljnom vojnom osposobljavanju u Požegi, Slunju i Kninu. Krajem prošle godine, podsjetimo, Ministarstvo obrane uputilo je oko 1200 poziva na obavezne zdravstvene preglede za one s hrvatskim državljanstvom i prebivalištem u zemlji.

Pregledi su započeli u četvrtak u Zavodu za zrakoplovnu medicinu u Zagrebu i Zavodu za pomorsku medicinu u Splitu, dok će od ponedjeljka biti organizirani i u lokalnim centrima medicine rada diljem Hrvatske. Ministarstvo obrane podijelilo je fotografije mladih kandidata na svojim društvenim mrežama. Kandidate koji su pristupili zdravstvenim pregledima za temeljno vojno osposobljavanje obišao je i načelnik GS OSRH general-pukovnik Tihomir Kundid.

Zdravstveni pregled je obvezan za sve pozvane, a tek nakon njegove provedbe moguće je podnijeti službeni prigovor savjesti za izbjegavanje vojne obuke. Neslužbene procjene sugeriraju da bi se u prvom krugu na obuku moglo odazvati oko 800 mladića.

Pregled uključuje opći liječnički i psihološki pregled, mjerenje visine i težine, ispit vida i sluha, laboratorijske pretrage krvi i urina, EKG, kao i preglede specijalista te druge dijagnostičke postupke prema potrebi. Kandidati moraju ponijeti svu relevantnu medicinsku dokumentaciju.

"Oni novaci koji budu ocijenjeni sposobnima za vojnu službu bit će upućeni na temeljno vojno osposobljavanje ili mogu, u skladu sa Zakonom o obrani, iskazati prigovor savjesti i obavljati civilnu službu. Zakon je propisao slučajeve u kojima se može ostvariti pravo na odgodu temeljnog vojnog osposobljavanja, primjerice za studente i sportaše", pojasnili su iz MORH-a.

Novaci ocijenjeni sposobnima za vojnu službu, dodali su, pozive za služenje temeljnog vojnog osposobljavanja zaprimit će tijekom veljače 2026., dok se početak obuke očekuje početkom ožujka 2026. u vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi. "U prvom naraštaju planiran je raspored do 800 ročnika na te tri vojne lokacije. Temeljno vojno osposobljavanje traje dva mjeseca i obuhvaća temeljne vojničke vještine, rukovanje osobnim naoružanjem i suvremenom opremom, uključujući besposadne sustave, pružanje prve pomoći, osnove samoobrane te upoznavanje s ključnim vojnim operacijama Domovinskog rata", zaključili su iz MORH-a.