UKRAJINCI POD PRITISKOM

Imaju oko 5.000 ljudi i ogromne financijske resurse: Ova elitna jedinica napravila je veliki preokret na bojištu

Ukrainian servicemen from an anti-drone mobile air defence unit fire a ZU-2 anti-aircraft cannon during combat shift on the front line in the Donetsk region
Foto: ANATOLII STEPANOV/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
14.11.2025.
u 16:03

Elitna ruska jedinica postala je noćna mora za ukrajinske pilote dronova: ‘Ima ih 5000, rade 24 sata dnevno i bolji su od svih‘

Nakon otprilike dvije godine napada na ruske jedinice gotovo bez odgovora, ukrajinski operateri dronova sada su postali mete. Dinamična nova ruska jedinica poznata kao Rubikon, koristeći sofisticirane alate i vlastitu flotu dronova, prati i ubija ukrajinske operatere prije nego što oni uspiju lansirati napad.

"Lako je zamijeniti dron, ali teško je zamijeniti pilota dronova", rekao je ukrajinski pilot Dmytro za Financial Times. Pojava Rubikona izazvala je veliki preokret na bojištu, srušivši jednu od najvećih taktičkih prednosti Kijeva. Uspjeh te jedinice pojačao je pritisak na ukrajinsku vojsku.

"Rubikon je naš glavni problem“, rekao je ukrajinski vojnik Artem blizu Pokrovska u Donjeckoj oblasti, ključnog grada na prvoj liniji. "Da Rusi nisu imali tako kompetentne operatere dronova, njihova pješaštvo ne bi moglo prodrijeti u grad. Trenutno je vrlo opasno biti operater dronova.“

Rubikon ima oko 5.000 ljudi i ogromne financijske resurse, rekao je Rob Lee iz think tanka Foreign Policy Research Institute sa sjedištem u Philadelphiji. Umjesto da udara na ukrajinsko pješaštvo na prvoj liniji, jedinica se fokusirala na eliminaciju pilota i prekidanja ukrajinske logistike. Osim napada, Rubikon igra veliku ulogu u obuci drugih ruskih jedinica za dronove. "To je više od jedinice, to je centar za razvoj svih vrsta bespilotnih sustava", smatra Lee. 

Stvaranje Rubikona jedan je od dokaza da se moskovska vojska počela inovirati. "Na mnogo načina, oni su suprotni od načina na koji djeluje ruska vojska“, rekao je Lee. "Više podsjećaju na inovativne ukrajinske jedinice za dronove koje mogu brže reagirati i preuzeti inicijativu.“

U lovu na pilote, izviđačke jedinice Rubikona često pronalaze operatere koji se skrivaju u podrumima ili iza drveća. Naime, kako je pojasnio Dmytro, oni znaju da piloti moraju imati jasan vidokrug do svojih prijemnika. Ovisni o radio signalima, operateri napadačkih i izviđačkih dronova ne mogu biti više od nekoliko kilometara od prve linije.

U natjecanju dron protiv drona, kontrola elektromagnetskog spektra odlučujuća je koliko i dominacija neba. Obje strane upravljaju masivnim ometačima i stanicama za elektroničko izviđanje kako bi locirale i onesposobile dronove druge strane iako sami ometači stvaraju jak elektronički trag koji je lako pronaći. Također, obje strane mogu hakirati kamere i koristiti radio lokatore za pronalaženje odašiljača.

Ogromni resursi i ljudstvo Rubikona omogućuju mu održavanje nemilosrdnog tempa, prema Zoommeru, ukrajinskom vojniku u maloj jedinici za dronove blizu Pokrovska. "Imaju puno ljudi, a to znači da mogu raditi 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu. Mogu mijenjati timove svakih pet sati, mogu spavati. Nama je teže jer nemamo puno ljudi za stalnu rotaciju, a i dalje moramo spavati.“

Ključne riječi
dronovi Rubikon Rusija rat u Ukrajini

