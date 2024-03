Ima i toga: Račun platio novčanicom od 50 eura kakva se koristi za snimanje filmova

U međimurskom selu Palovcu u trgovini mješovitom robom u Glavnoj ulici nepoznati počinitelj platio je prošlog petka kutiju cigareta novčanicom od 50 eura na kojoj je bio vidljivo istaknut natpis "Movie Money", umjesto potpisa predsjednika Središnje europske banke. Takva se novčanica koristi kao rekvizit tijekom snimanja filmova.

Ujedno, na novčanici je bio vidljivo otisnut natpis na engleskom jeziku do tome da nije riječ o legalnom, odnosno pravom novcu: "This is not legal, it is to be used for motion props". Prodavačica je prevarantu uzvratila ostatak novca, a on se potom udaljio iz trgovine. Međimurska policija traži počinitelja.

- Upozoravamo građane, poglavito trgovce, da prilikom preuzimanja novčanica budu dodatno oprezni, a svaku sumnju u njihovu originalnost, odmah prijave policiju na broj 192. Novac koji se kao rekvizit koristi prilikom snimanja limova, serija i sl., najčešće je izrađen od klasičnog papira. Kada takvu novčanicu uzmete u ruku, ona ne šuška kao prava koja je izrađena od specijalnog, pamučnog papira. Također, filmski novac nema zaštitnih obilježja, kao što su vodeni znak, zaštitna nit i dr. Više informacija o zaštiti i provjeri zaštitnih obilježja novčanica eura dostupno je na internetskim stranicama HNB-a - kažu u PU međimurskoj.

