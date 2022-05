Ilčić osudio rezoluciju Bundestaga o BiH: Njemačka Hrvatskoj želi uskratiti pravo zagovaranja nacionalnih interesa

Ladislav Ilčić, hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu, osudio je tekst rezolucije Bundestaga o Bosni i Hercegovini. NJegovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

'Prema pisanju sarajevskih medija, njemački Bundestag će uskoro, vjerojatno 16. ili 17. svibnja, usvojiti Rezoluciju o BiH.

Prema nacrtu teksta Rezolucije, Njemačka će, pored etiketiranja M. Dodika i D. Čovića kao separatističkih protagonista, prozvati Srbiju i Hrvatsku kao sudionike u namjeri uništavanja Bosne i Hercegovine. Pored svega, rezolucija će pozvati na odbacivanje koncepta legitimnog predstavljanja tri konstitutivna naroda u Predsjedništvu BiH, što je u ovom trenutku najveći kamen spoticanja u hrvatsko-bošnjačkim odnosima poradi nametanja Ž. Komšića kao nelegitimnog predstavnika hrvatskog naroda.

Ovim putem najoštrije osuđujem ovakav tekst Rezolucije, odnosno ovakvo destruktivno i jednostrano miješanje Njemačke u pitanje BiH-a koje može prouzrokovati samo daljnje antagonizme i podjele među narodima i građanima ove zemlje. Podsjetio bih kako bi se Njemačka, izglasavanjem ovakve Rezolucije, našla u proturječju sa Strateškim kompasom EU, nedavno izglasanim na razini Europskog Vijeća, gdje je konstitutivnost naroda u BiH prepoznata kao politička kategorija koju treba uvažavati. Ovakvo soliranje njemačke diplomacije u slučaju Strateškog kompasa već je viđeno u primjeru njihovog protivljenja Trećem energetskom paketu EU-a glede Sjevernog toka 2, a vidimo do čega je to danas dovelo. Njemačka Hrvatskoj želi uskratiti pravo zagovaranja legitimnih nacionalnih interesa, dok ona sama radi upravo to, pritom ne mareći što cijelu EU gura u geopolitički i energetski kaos. Ističem kako je pitanje legitimnog predstavljanja u uskoj korelaciji s pitanjem konstitutivnosti naroda u BiH te pravima i obvezama koje iz toga proistječu, kako je definirano Daytonskim mirovnim sporazumom, ali i odlukama Ustavnog suda BiH u slučaju aktualnog nelegalnog Izbornog zakona u ovoj zemlji.

Stoga, pozivam Predsjednika RH i predsjednika Vlade RH na donošenje zajedničkog stajališta o ovome kako bismo pokazali da smo u ključnim nacionalnim interesima ujedinjeni, napose u ovom trenutku kada se rješava sudbinsko pitanje političkog opstanka Hrvata u BiH.'