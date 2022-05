Zadnji je čas da sjednu za stol: Milanović i Plenković moraju zajedno dogovoriti plan za BiH

Na početku nam valja konstatirati da su svi dosadašnji pokušaji hrvatske politike i diplomacije da se izvrši pritisak na Sarajevo i promijeni Izborni zakon BiH, a bilo ih je nekoliko, doživjeli fijasko. Iako se u Zagrebu naglašava kako je Izborni zakon BiH neustavan i diskriminatoran u odnosu na Hrvate u BiH, s obzirom na to da taj zakon omogućuje Bošnjacima, koji čine većinu stanovništva Federacije BiH, da svojim glasovima izaberu i bošnjačkog i hrvatskog člana Predsjedništva BiH, osiguravajući im i punu kontrolu nad Domom naroda Parlamenta BiH, Zagreb nije uspio u svojim nastojanjima da se takvo neustavno stanje okonča. Razloga za taj neuspjeh, koji svjedoči o našim političkim i diplomatskim deficitima, ima više, no nekoliko je ključnih. Kao prvo, hrvatska politika mora shvatiti da ne može uspjeti u svojim nastojanjima sve dok ne počne govoriti jednim glasom. To znači da Andrej Plenković i Zoran Milanović moraju sjesti za stol i dogovoriti zajednički pristup u rješavanju ovog problema, a onda i dosljedno provoditi dogovoreno.