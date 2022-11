Igre moći na G-20: Daleko od kamera diplomati pregovaraju dok njihovi šefovi pozivaju na mir u Ukrajini

U pozadini sastanka G-20 priprema se nacrt zajedničke izjave najmoćnijih zemalja svijeta u kojoj će se osuditi korištenje ili prijetnje korištenjem nuklearnim oružjem. Čak je 20 diplomata pregovaralo kako bi predložila izjavu s kojom se mogu složiti sve zemlje, uključujući i Rusiju, podsjeća Bloomberg.

U slučaju da to sve zemlje to odobre, to znači da će se uspjeti izbjeći da ovo postane prvi summit G-20 koji je završio bez zajedničke izjave čelnika. Pregovarači su morali osmisliti izjavu koja ide između priznavanja zabrinutosti postupcima Rusije i izvlačenja ustupaka od nje.

Nužno je napomenuti kako Vladimir Putin nije došao na Bali, već njega predstavlja ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov te da nakon sastanak u Indoneziji događa netom nakon ruskog povlačenja iz Hersona. Zbog čega, Rusija sigurno neće potpisati bilo kakvu izjavu koja bi štetila njezinoj poziciji pred domaćom javnosti.

Foto: POOL/REUTERS Photo: POOL/REUTERS

Reuters je objavio prvi nacrt zajedničke izjave. Međutim, očekuje se da će se vjerojatno promijeniti prvi dio iste.

"Brojne članice snažno osuđuju ruski ilegalni, neopravdani i ničim izazvan agresijski rat protiv Ukrajine i pozivaju da se odmah prekine rat.

Korištenje ili prijetnje korištenje nuklearnog oružja je nedopustivo", navodi se u nacrtu prema kojem i mnoge članice kluba najmoćnijih misle da invazija "ograničava gospodarski rast, povećava inflaciju, ometa opskrbne lance, jača energetsku nesigurnost i povećava rizik financijske stabilnosti".

S obzirom na to da do zajedničke izjave može doći tek ako je odobri i Rusija, pojedini diplomati navode kako je plan da u nacrtu piše "rat u Ukrajini" umjesto "ruski rat u Ukrajini". Od prvog dana invazije Moskva tvrdi kako to nije rat već je to "specijalna vojna operacije", a nazivanje "operacije" ratom su kriminalizirali.

Neke zemlje članice navele su kako je jezik korišten u izjavi preagresivan prema Rusiji. Jedan neimenovani dužnosnik kazao je za Bloomberg kako je Kina zabrinuta oko toga da bi dopuštanje osude Rusije mogao otvoriti vrata snažnijim izjavama u budućnosti vezanih oko ponašanja službenog Pekinga prema Tajvanu.

Bijela kuća odbila je komentirala kakva će biti konačna izjava, ali je njihov viši dužnosnik anonimno naveo kako su sigurni da će summit dovesti do izjave kojom se osuđuje rat kao uzrok ekonomske patnje u mnogim dijelovima svijeta.

"Jezik izjave mora biti jasan da većina G-20 članica osuđuje rat", naveo je dužnosnik.

Foto: G20 MEDIA CENTER/REUTERS Photo: G20 MEDIA CENTER/REUTERS

Svi žele prekid rata

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratio se video-vezom okupljenima i pozvao ponovo Rusiji i ruskom predsjednika Vladimira Putina da odmah povuku svoje snage s teritorija njegove zemlje. Zelenski je ponovio zahtjeve za odgovornost za rusko kršenje međunarodnog prave, te je naveo kako Ukrajina neće odustati.

"Svaki dan odgode znači nove smrti Ukrajinaca, nove prijetnje svijetu i suludi porast gubitaka zbog nastavka ruske agresije - gubitke za sve u svijetu", rekao je, piše New York Times.

Kineski čelnik Xi Jinping nije izravno spomenuo rat u svojem govoru, ali se osvrnuo na napeto geopolitičko okruženje kao i na poremećene lance opskrbe hranom i energijom.

"Sve zemlje trebaju zamijeniti podjele jedinstvom", rekao je, prema transkriptu kineskog ministarstva vanjskih poslova.

Kina koja se od početka invazije jača svoje odnose s Rusijom, nije osudila invaziju Moskve, ali je Xi ovog mjeseca upozorio protiv "prijetnje ili uporabe nuklearnog oružja". Domaćin summita, predsjednik Indonezije Joko Widodo, pozvao je u utorak kolege čelnike da "ostave po strani razlike" i rade na okončanju rata u Ukrajini.

“Biti odgovoran znači stvarati situacije u kojima svi pobjeđuju, a ne situacije s nultim rezultatom”, rekao je i dodao: "Biti odgovoran ovdje također znači da moramo prekinuti rat".