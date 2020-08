Igra je važna za razvoj, zdravlje i učenje pravila društvenog ponašanja u mačjem svijetu

Igra je prirodno ponašanje za sve mačke, a posebno za mačiće. Važna je za njihov razvoj i zdravlje i pomaže im u učenju pravila društvenog ponašanja u mačjem svijetu. Igra mačićima služi za savladavanje vještina potrebnih za preživljavanje i lov koje će im trebati kada odrastu, a kroz igru oslobađaju energiju koje zdravi mačići imaju napretek! Odraslim mačkama igranje može olakšati stres i pomoći prilagodbi na novi dom, poboljšava im zdravlje i jača njihovu vezu s čovjekom.

Mačići se počinju igrati u leglu s braćom i sestrama. Vrijeme igranja važno je tijekom čitavog života, posebno za mačiće koji razvijaju vještine, ravnotežu, brzinu, točnost i koordinaciju. To im pomaže u razvoju motoričkih i lovačkih sposobnosti jer je mačja igra imitacija lova. Tijekom igre mačke hvataju igračke i suigrače onako kako bi postupale s plijenom. Kad mačić ugrize mačića za vrijeme igranja, reakcija tog mačića daje mu do znanja ako je prešao granicu i postao grub. Na taj način mlade mačke nauče i uvući kandže prilikom hvatanja. Ovakva potreba za učenjem pravila igre samo je jedan od razloga zašto se mačiće ne bi smjelo prerano odvojiti od mame, braće i sestara.

Pratite govor tijela

Agresivna igra je najčešći oblik mačje agresije prema članovima ljudske obitelji. Mačke se ponašaju kao u lovu, vrebaju iz zasjede, trče, skakuću, uhvate, ugrizu i ogrebu čovjeka. Jedan od najčešćih znakova agresivne igre je hvatanje za noge, ali može biti usmjerena i na ruke, pogotovo ako ih se koristi za igru s mačkom.

Agresija u igri ponekad može biti vrlo intenzivna pa može biti teško utvrditi razliku između grube igre i agresije. Za razlikovanje je potrebno pratiti mačje glasanje i govor tijela. Agresivna igra je obično tiha, a mačke tijekom igre bočno skakuću tijela savinutog u luk, držeći uši i rep uspravno. Međutim, kada mačka uši okrene prema natrag i počne frktati i režati, igra se preokrenula u agresiju. Dakle, tijekom agresivne igre obično nećete čuti frktanje ili režanje te mačje lice neće izgledati kao da se bori za svoj život.

Agresivnoj igri najviše su skloni mačići, odnosno mlade mačke u dobi do dvije godine. Takve mačke vrlo su energične, sve im brzo dosadi i imaju kratak period pažnje. Agresivna igra ​​može se pojaviti i kod starijih mačaka. Glavni razlog zbog kojeg mačke postanu agresivne u igri jest što nemaju dovoljno prilike za igru. Dakle, češća je kod mačaka s kojima se vlasnici rijetko igraju, koje često ostaju same doma i kod onih s kojima se vlasnici previše grubo igraju. Vlasnici/skrbnici mačaka ne bi trebali poticati mačke da jure i napadaju njihove ruke i noge u igri.

Foto: Shutterstock

Kao kod svih društvenih vrsta, za mačiće je važna rana socijalizacija. Mačići koji su imali priliku biti odgojeni u leglu, naučili su što je prijateljski način igranja, a mačići koji nisu adekvatno socijalizirani mogu razviti agresivno ponašanje u igri. Igra započinje čim mačići dovoljno sazru da mogu stajati na nogama. Svaki mačić lovit će se i hrvati sa svojom braćom i sestrama. Vrijeme provedeno u igri omogućuje mačićima da razviju odgovarajuće vještine, odnosno da nauče kontrolirati intenzitet grickanja, grebanja, hvatanja i hrvanja. Tijekom igranja mačići uče kako uvući kandže i ne nanijeti ozljede. To je jedan od razloga zašto mlade mačiće uvijek treba udomiti s drugim mačićem iz legla, ili u kućanstvo s drugim mačićem ili mladom odraslom mačkom. Mačićima nisu dovoljne samo igračke jer će jedino igrajući se s drugom mačkom naučiti da grickanje i grebanje boli.

Mačići koji su prerano odvojeni od mame i braće propustili su važne društvene lekcije i mogu razviti igru koja uključuje agresivnije grickanje i grebanje. Kod ručno hranjenih mačića i onih koji su ranije odvojeni od mame postoji veća vjerojatnost da će razviti takvo ponašanje. Oni će biti manje skloni uvući kandže ili kontrolirati intenzitet ugriza. Stupanj do kojeg pojedine mačke nauče inhibirati grubu igru ​​varira, ali što su ranije postale siročad, više je vjerojatno da nisu dobile priliku naučiti kontrolirati svoje ponašanje u igri. Osim vlasnika, takve mačke napadaju stidljive, plašljive mačke, gnjave manje mačiće i stare mačke. Ovo ponašanje u većini slučajeva doseže vrhunac ujutro i navečer – baš kao i mačji lov.

Prije nego što se započne s tehnikama modificiranja ponašanja, potrebno je otići veterinaru kako bismo bili sigurni da ne postoji neki zdravstveni problem koji uzrokuje agresiju mačke. Neke bolesti, poput toksoplazmoze, hipertireoze ili bjesnoće, mogu promijeniti ponašanje mačke koja je inače bila prijateljski raspoložena. Mačka može pokazati agresivno ponašanje zbog još nekoliko razloga, kao što su strah, bol, preusmjereno ponašanje itd. Dakle, prije nego što mačku proglasite agresivnom, važno je isključiti druge potencijalne uzroke takvog ponašanja pa je prvi korak je kontrolni pregled veterinara.

Vaše ponašanje odredit će hoće li mačji napadi eskalirati ili će završiti te hoće li se problem s vremenom poboljšati ili pogoršati. Ako želite riješiti problem, važna je dosljednost. Ne koristite ruke kao igračke. Mački trebate postaviti ista pravila za cijeli njen život, stoga nikad nemojte koristiti ruke, noge ili bilo koji drugi dio svog tijela kao igračku. Ako ste udomili malenog mačića, možda će vam se mahanje prstima činiti prikladnim pozivom na igru, ali tako se uči mačku da je ugristi ruku prihvatljivo. Ugrizi i ogrebotine vjerojatno vam neće smetati dok je mače maleno, ali oni će biti sve intenzivniji kako mačić raste. Mačke će smatrati ruku igračkom i neće razumjeti zašto je u redu zgrabiti i udarati miša, ali ne ruke. Osim toga, ne želite da se vaša mačka tako igra s vašim malim djetetom ili starijim rođakom jer će oni sasvim sigurno biti ozlijeđeni. Nadalje, ako ne želite da vas mačka ugrize kad je uznemirena, nemojte je učiti da je grickanje ljudi tijekom igre u redu. Ne kažnjavajte mačku i nemojte vikati na nju niti je udarati, gurati, baciti od sebe, grubo primati ili juriti za njom zbog agresivne igre. Nemojte koristiti boce za špricanje vodom za ispravljanje neželjenog ponašanja. Fizičko kažnjavanje samo će pogoršati reaktivnost mačke i vjerojatno će agresija u igri ​​prijeći u ozbiljniju agresiju. Ako imate malenu mačku ili mačića, možete ih i ozlijediti. Zbog kažnjavanja mačka će naučiti da vas se treba bojati i od vas braniti, a to će uništiti vaš emocionalni odnos. Ako vas je mačka uhvatila, ne povlačite nogu ili ruku, neće vas pustiti zato što se tako ponaša plijen. Kada povlačite, još će vas više ugristi. Umjesto toga, lagano gurnite nogu ili ruku prema mački, na trenutak ćete ju zbuniti i to će olabaviti njen ugriz. Ne činite nagle pokrete, smirite se jer će mačka uvidjeti da ugrizi i ogrebotine rezultiraju trenutačnim prestankom igre.

Foto: Shutterstock

Da biste riješili problem agresivne igre, naučite mačku koji su prihvatljivi načini igranja, poput igranja s igračkama na potezanje, igračkama za razmišljanje i kroz obogaćenje okoliša. Zatim, obratite pažnju na okolnosti koje dovode do agresije kako biste je mogli predvidjeti i zaustaviti prije nego eskalira. Najučinkovitije igračke su one koje potiču prirodni lovački instinkt mačke, one će potaknuti mačku na igru i pomoći u sagorijevanju njenog viška energije. Nemojte samo staviti igračku ispred mačke i nadati se da će se ona igrati. Svakodnevno se trebate igrati s mačkom, barem dva puta dnevno po 10-20 minuta, time ćete usrećiti mačku i ojačati vaš emocionalni odnos. Uspostavite rutinu i odredite vrijeme igranja tako da ga maca redovno očekuje. Najbolje je ujutro i navečer jer je tada najaktivnija ili najnemirnija. Potaknite mačku na samostalno igranje sigurnim igračkama koje ćete ostavljati po kući. Mačke vole igračke poput krznenih miševa, laganih loptica i drugih predmeta koje mogu lako primiti. Rasporedite ih po stanu kako biste zainteresirali mačku. Na primjer, plišanog miša objesite na mačje stablo ili na rub otvorene papirnate vrećice na podu. Nastojte ih redovito mijenjati kako biste smanjili dosadu. Igračke spremite na tjedan ili dva, a zatim ih ponovno izvadite. Naravno, ako vaša mačka ima omiljenu igračku s kojom se igra cijelo vrijeme, nju joj nemojte oduzimati. Mijenjajte mjesto na kojem pojedina igračka stoji. Male igračke nemojte držati prstima kada se igrate s mačkom jer bi vas greškom mogla uhvatiti za ruku i ozlijediti.

Prekinite grubu igru

Najsigurnija i najučinkovitija igračka za zajedničku igru jest tzv. pecalica – daje sigurnu udaljenost između vaših prstiju i mačjih zuba ili kandži. Takva igračka omogućuje mački da vreba, skriva se u zasjedi, hvata, ugrize, ogrebe i konačno ima uspješan ulov. Pomičite igračku kao plijen, naizmjenično brzim i sporim pokretima da mačka može planirati svoj sljedeći potez. Nemojte vući igračku po kući da mačka juri do iznemoglosti jer mačke nemaju takav kapacitet pluća. Potičite mačji uspjeh i zadovoljstvo. Odigrajte da mačka lakše uhvati svoj „plijen“ i da se osjeća zadovoljno. Igru nemojte naglo završiti jer će mačka u tom slučaju ostati još uvijek uzbuđena, a to povećava šansu da se pokuša agresivno igrati s vama. Prekinite svaku igru i interakciju s mačkom u trenutku kad se počne grubo igrati i grepsti vas ili gristi. Napustite sobu ili je ignorirajte.

Igračke za razmišljanje izvrstan su način za zabavu i mentalnu stimulaciju mačaka u vrijeme kada se vi ne možete igrati s njima. Igračke se napune poslasticama i potiču mačku da ih pronađe kroz različite otvore na igračkama. Igračke koje se pune hranom pružaju mali bonus kod igre jer mačka na kraju dobiva hranu za dobro obavljen posao, a to je prirodni koncept za jednog lovca. Kod udomljavanja uvijek je dobro udomiti dva mačića iz legla, pogotovo ako imate dugo radno vrijeme ili daleko putujete na radno mjesto. Drugo mače iste dobi, veličine i temperamenta bit će zabavan suigrač pa će time pomoći mačiću da nauči inhibiciju ugriza i kandži. Ako kasnije nabavljate drugu mačku, pazite kako ih upoznajete.

Učinite mačji životni prostor zanimljivijim. Nabavite mačje stablo i stavite police uz prozore kako bi mačka mogla gledati ptice i kukce. To im otvara mogućnosti za penjanje, skakanje i igru. Ostavite otvorene papirnate vrećice i kutije koje mačka može istraživati i uvlačiti se u njih. Dodajte tunele za skrivanje, trčanje i igru. Mačje igračke ne moraju biti skupe, možete ih i sami izraditi, a u svakom domu ima stvari pogodnih za mačju igru. Mačke koje se igraju agresivno trebaju puno prostora za kretanje i igru pa će im šetnja dobro doći. Treningom ćete izgraditi pozitivan strukturirani odnos, što je posebno korisno kada mačka nije sigurna u ljude jer je već imala neugodna iskustva zbog agresivne igre.

Gradeći komunikaciju s mačkom kroz igru, zabavu i dosljednost, moći ćete osigurati dobar odnos između sebe i svoje mačke. To predstavlja temelj za dug i lijep zajednički život, kakav priželjkuje svatko tko ima ljubimca.

Više o macama, ali i drugim temama o životinjama i njihovom ponašanju, možete pronaći na stranici ARGOS