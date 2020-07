Pripremate se za godišnji odmor, hoćete li sa sobom povesti i svog psa, mačku, kunića, papigu...

Vijeme godišnjih odmora vrijeme je putovanja. Svi koji imaju kućne ljubimce u ovo vrijeme u dodatnom su problemu i pred njima je važna odluka – voditi ljubimca sa sobom, ostaviti ga na čuvanju, bilo da je riječ o plaćenom čuvanju bilo da ostaje kod prijatelja, ili pak dogovoriti da ga netko pazi i obilazi u vašem domu. Pri donošenju odluke važno je razmotriti nekoliko stvari.

Većina vlasnika pasa vodi svoje ljubimce sa sobom, dok mačke, kunići, tvorovi, hrčci, zamorci, papige, gmazovi i akvarijske ribice većinom ostaju kod kuće. To je dobra odluka jer mačke više vole ostati u svom domu. Zadovoljne su ako ih netko obilazi jednom ili dvaput dnevno, daje im hranu i vodu te očisti mačji zahod. Mačku možete voditi sa sobom ako je prilagodljiva, nije plašljiva i ima iskustva s izlaskom van. Ako mačku vodite tamo gdje ćete je puštati van ili je ostavljate na čuvanju, prije toga je mikročipirate. Ako se izgubi ili pobjegne, čip može pomoći da je pronađete. Kunića možete ostaviti kod kuće ako ga svakodnevno netko bude posjećivao. Većini kunića svaka promjena može izazvati stres, pa tako i dolazak u nepoznato okruženje, promjena rutine, promjene u vrsti hrane i vode te promjena temperature. Kunić pod stresom može dobiti proljev, odbijati hranu ili biti agresivan i povučen. Ako putujete na dulje vrijeme, a imat ćete smještaj na kojem se možete dobro brinuti o svom kuniću, možete ga povesti sa sobom. I vlasnicima tvora preporučuje se da ga ostave kod kuće i angažiraju nekoga tko će ga redovito obilaziti. Papige mogu ostati kod kuće, no ne vole biti same pa biste trebali pronaći osobu koja će ih redovito obilaziti i družiti se s njima. Ako papigu vozite sa sobom na odmor, maknite viseće igračke iz kaveza i ponesite prozračnu, tamniju tkaninu za pokrivanje kaveza. Trebat će vam na putovanju, ali i na odredištu. Idete li u hotel, morat ćete počistiti za papigom, a ako bude preglasna, mogla bi smetati drugim gostima. Ako imate zamorca, pripremite hranu i sijeno koje će mu davati osoba koja će se brinuti o njemu dok ste na putu.

Stariji kućni ljubimci teže podnose putovanja, pogotovu kad su velike vrućine, a najopasnije su promjena temperature. Budite posebno oprezni ako imate štene jer lako strada od velikih vrućina. No, štenci bi trebali zbog dobre socijalizacije imati raznolika pozitivna iskustva pa nije loše da se naviknu i na vaš način života, ako to uključuje često putovanje. Boravak u hotelu za pse može biti previše stresan za štene, bolja je opcija da ga pričuva netko od vaših prijatelja. Putovanje može biti stresno i za bolesnu životinju, ali je takvu životinju teško nekome ostaviti. Posebno ako uzima neke lijekove, tada je najbolje ako može ostati na čuvanju kod veterinara.

Ako idete na kratko putovanje, ljubimce možete ostaviti i same, uz uvjet da im osigurate vodu i hranu. Ovo se ne odnosi na pse, kojima je svakodnevno potrebno da više puta izađu u šetnju! Ipak, kada god ostavljate ljubimce bez ljudskog nadzora riskirate da se ozlijede ili razbole, a da ih nema tko odvesti do veterinara. Ostavljate li ljubimca kod kuće, dogovorite da ih netko obilazi minimalno jednom dnevno. Ako je to osoba koju ne poznajete, svakako zatražite da vidite preporuke od prijašnjih vlasnika kojima se brinula o ljubimcima, da ima iskustva s vrstom kojoj pripada vaš ljubimac te da budete sigurni da neće nešto odnijeti iz vašeg doma dok ste vi na putu. Prema tome kojoj vrsti vaš ljubimac pripada, imat ćete lakši ili teži zadatak da pronađete osobu kojoj možete vjerovati da će dobro skrbiti o vašem ljubimcu. Kada putujete daleko, vjerojatno idete avionom. Većina ljubimaca ne može putovati u prostoru s ljudima, nego će morati putovati u prtljažnom prostoru. Zbog toga za vožnju avionom ljubimci moraju biti naučeni boraviti u transportnom kavezu.

Ako putujte u drugu zemlju, raspitajte se može li se u nju s kućnim ljubimcem, odnosno da li su potrebna neka dodatna cijepljenja i da li ta zemlja propisuje određeni broj dana koje životinja mora provesti u karanteni prilikom ulaska u zemlju. Zatim, u raznim zemljama životinje su više ili manje dobrodošli putnici u vlakovima i autobusima te gosti u hotelima i pansionima. Kod rezervacije smještaja u hotelu ili privatno, pitajte da li možete dovesti ljubimca. Ako vlasnik već ima neku životinju, procijenite kako će se slagati s vašim ljubimcem. Možda putujete u posjetu rodbini, i već znate da su ljubitelji životinja. U tom slučaju imate sreće, i dobro je da povedete svog ljubimca. Ako nije tako, bolje da ga ostavite kod kuću i izbjegnete neke rodbinske trzavice.

Većina pasa uživat će na moru. Ipak, ako je vaš pas stariji, bolestan i pripada nekoj od pasmina koje teže podnose vrućinu (psi s kratkim njuškama), ili nije baš od „plivačkih pasmina“, razmislite da ga ipak ostavite kod kuće ili u psećem hotelu. Također, ako imate plašljivog psa, koji bi se mogao prestrašiti novih mjesta, situacija, zvukova, tada je možda bolje da ga ostavite kod kuće, da ga netko obilazi, ili kod prijatelja koje poznaje. Ako imate psa koji je agresivan u nekim situacijama, promislite da li ćete moći kontrolirati sve situacije u kojima ćete se zajedno naći tijekom odmora. Konačno, pas koji puno laje možda neće biti dobro prihvaćen od ostalih gosti u hotelu ili kampu, a ako uništava stvari kada ostane sam, možete se naći u vrlo neugodnoj situaciji. Sve ove probleme u ponašanju trebate rješavati kada ste kod kuće (i za to ćete trebati vremena), a ne u trenutku putovanja na odmor. Ipak, kako biste psu olakšali neke stresne situacije, možete nabaviti DAP (Dog Appeasing Pheromone), koji djeluje umirujuće na pse i ne stvara ovisnost (nije lijek).

Mačku nećete moći voditi na plažu – uglavnom nisu ljubitelji vode, a s obzirom na to da imaju maleno tijelo, lakše će se pregrijati. Dakle, morat ćete je ostavljati u hotelskoj sobi. Ako doista želite voditi mačku sa sobom, ponesite sve mačje stvari koje ona voli i koristi: njen zahod, njenu grebalicu za nokte, igračke, njen omiljeni jastuk i deku… Zatim, kako biste mačku smirili i udobrovoljili možete nabaviti Feliway, mačji feromon koji ne izaziva ovisnost, ili malo mačje metvice. Ako idete na jahtu, vaša će mačka biti sretnija da ne ide s vama.

Ako želite da vi i vaš kućni ljubimac uživate u ljetu, napravite plan. Provjerite mogućnosti destinacije svog putovanja, priredite ljubimca za put ili ostanak kod kuće, raspitajte se tko bi ljubimca mogao obilaziti u vašem domu ili kod koga ga možete ostaviti.

