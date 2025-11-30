Prije godinu dana Krunoslav Lukačić preuzeo je vodstvo HNS-a, nekada moćne stranke centra, danas stranke na vlasti, ali s potporom birača ispod jedan posto. Prošlog tjedna proslavili su 35. godišnjicu postojanja i najavili najavili optimistične planove.
Na rođendanu ste okupili zanimljivu ekipu. Uz bivše lidere stranke Ivana Vrdoljaka i Radimira Čačića došli su vam i Milorad Pupovac, Boris Milošević, Matija Posavec... Je li na pomolu neka nova "centristička" priča?
Slaviti 35. obljetnicu stranke velika je čast, a okupiti sadašnje i bivše članove, kao i političke partnere, privilegij je koju imaju samo stranke koje su ostavile trag u novijoj hrvatskoj povijesti svojim političkim djelovanjem. Drago mi je da je rad HNS-a prepoznat od aktera na političkoj sceni, a posebice vezano uz činjenicu mnoštva političkih stranaka prisutno na javnoj sceni RH. Našim vrijednostima i političkom programu može se pridružiti svatko tko njeguje iste političke ciljeve na tom dijelu političkog spektra. Pojavljivanje ovih stranaka na našoj godišnjici pokazuje da postoje dobri temelji daljnje suradnje stranaka centra.
'Političku klimu ne bi trebali određivati koncerti, nego institucije, javne politike i rezultati, a HNS će uvijek biti korektiv ekstremima'
"Ovo nije prvi put da svjedočimo promjenama u vrhu izvršne vlasti, ali ključno je da institucije rade svoj posao i da se svi koji su u središtu sumnji moraju suočiti s posljedicama", kaže Lukačić
Koja komunjarska mizerija
HNS. Mesić - Pusić- Čačić- Vrdoljakov,…. 😂😂😂😂 koja ekipa za prvu ligu nemorala, pokvarenosti, gluposti.To vam je stranka ovako uzmeš sve loše u HDZ + uzmeš sve loše SDP = dobitak HNS. Ne živi se od prošlosti, nema Savke nema Tripala.
ljevica nema rješenje na realne probleme našeg društva i zato se bavi partizanima i ustasama... samo jedan primjer, zamislite da je ljevica bila na vlasti kad se gradil LNG terminal na kaj bi se mi danas grijali?