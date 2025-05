Iako ste na moru, možete uživati u vožnji jezerom, istraživati pećine, obići vidikovce...

Ljeto pred vama idealno je vrijeme da istražite čari koje vam nudi destinacija Pakoštane. Ukoliko pomislite da sve o tom dijelu srednje Dalmacije znate i da je riječ o još jednom u nizu simpatičnih mjesta na Jadranu, priči o suncu i moru, varate se, jer destinacija Pakoštane, kako su je osmislili iz tamošnje Turističke zajednice, nudi puno širu sliku koja će vam dati uvid u sve čari koje taj kraj ima; od zelenih do plavih krajolika, od slanih do slatkih menija, od vožnje jezerom, preko doručka u maslinicima, do ručka u srednjevjekovnoj utvrdi. Ovdje se priča priča o slanom i slatkom (spoj jezera i mora), o opuštanju u prirodi ali i aktivnom odmoru s divnom prirodom i zalascima sunca. Destinacija Pakoštane na moru pokraj jezera ima čak 17 pješačkih i 10 biciklističkih staza, jedinstvene doživljaje, gastronomiju koja spaja tradiciju i moderno, a kojoj točku na 'I' stavlja rashlađena maraština, debit, merlot ali i maslinovo ulje ovjekovječeni zlatnim medaljama.

Ovo je regija bogata slanom i slatkom vodom, plodnim zaleđem, arhipelagom otoka i otočića, izvorima i pećinama, koji su zajedno usporili korake kojekakvih plemena dok konačno nisu zastali na prevlaci između slatke i slane vode. Mi za ovaj kraj kažemo da je kraj gdje miluje vas šumor slatkih i slanih valova, šuškanje morskih žala i jezerske trske, kraj u kojem su se okupile i harmonično sjedinile sve suprotnosti - kaže Danijela Vulin direktorica TZ Pakoštane zaslužna što je ova destinacija upravo u predsezoni jedinstveno mjesto na kojem će suvremeni putnici zastati i uživati. Kako bi se destinacija istražila u potpunosti, ali i od onoga što na nudi svaki put 'uzelo' najbolje, Danijela je sa svojim timom prije nekoliko godina osmislila odličan turistički proizvod - Slano Slatku avanturu koja na različite načine nudi zaljubljenicima u prirodu priliku za istraživanje. Kad pogledate bogatstvo sadržaja lako se zaključuje kako su Pakoštane uvijek dobra ideja i kako ova destinacija uvijek može ponuditi nešto novo i jedinstveno.

Buđenje u Ornitološkom rezervatu

Istraživanje destinacije smo započeli u Kampu Vransko jezero Crkvine gdje je moto: ''Dođite zbog avanture, ostanite zbog mira i otiđite s uspomenama koje traju cijeli život'. Nalazi se na obali Vranskog jezera u hladovini borove šume. Renoviran 2017. godine danas je to mjesto s certifikatom ECO- CAMPING i četiri zvjezdice, te jedinstveno mjesto za boravak svima onima koji žele osjetiti slano-slatku priču destinacije. Na ovom se mjestu, u ljepoti netaknute prirode spava u miru Ornitološkog rezervata, uživa u ljepoti Vranskog jezera, a u krugu od samo nekoliko kilometara koje možete proći biciklom ili automobilom doživjet ćete spoja jezera i mora, ljepote destinacije i odlične gastronomije. Kamp ima 150 parcela i 23 mobilne kućice visokog ekološki prihvatljivog standarda s pogledom da Vransko jezero koje su namijenjene suvremenim putnicima ali i obiteljima. U sklopu kampa nalazi se restoran, trgovina, beach bar, ali i punktovi sa sportskim aktivnostima; kajak, SUP, tenis, mini golf, bicikli.

Malo se koje područje, kao Općina Pakoštane može pohvaliti tolikom prirodnom raznolikošću; razvedenom morskom obalom s koje se pruža pogled na vrt otoka i otočića, sanjivim jezerskim pejzažem s poplavnim livadama i trskom, izvorima vode od kojih je kretao rimski vodovod, sve do vidikovaca odakle se pruža jedinstven pogled. Vransko jezero je najveće prirodno jezero u Hrvatskoj čiji je sjeverozapadni dio proglašen Ornitološkim rezervatom, a cijelo jezero s obalnim dijelom – Parkom prirode. Kako biste o Vranskom jezeru saznali što više, možete ga istražiti na različite načine. U jednoj ulaznici krenite Poučnom stazom Vranskog jezera koja će vas voditi drvenim mostom iznad jezera i livada na kojima živi preko 260 različitih vrsta ptica. Bird watching je ovdje jako popularan pa kad se umirite na jednom od vidikovaca ovog parka pozdravit će vas mnoge od njih. Jedna od najdominantnijih ptica svakako je Čaplja Danguba koja je ujedno i zaštitni znak ovog rezervata.

Danguba nosi naziv i električni brod kojim ćete vidjeti drugu stranu ovog jezera, ali i uočiti idući cilj - Vidikovac Kamenjak iz kojeg se pruža jedinstveni pogled na jezero i dalje na more i Kornate. Dok stojite na jednoj od poučnih staza ovog lokaliteta (konoba Kamenjak, Kapelica) shvatit ćete gdje se krije inspiracija za najljepše tapete svijeta. Na ovom putu kroz prirodu postoji još jedinstvenih točaka na kojima treba zastati - brojni vidovci među kojima je Čelinka iznad Draga, izvor vode Pećine u Vrani nedaleko mjesta na kojima se održava jedinstvena manifestacija Vitezovi Vranski, ali i proći kroz Muzej na otvorenom koji priča priču o Stazi tri otoka, baštini, ali i jedinstvenoj flori otoka. Za one koji žele doživjeti život otoka, svakako je preporuka otok Vrgada u kojem će vas dočekati divni domaćini sa svojim pričama koje će upotpuniti prirodan fenomen- orkestar cvrčaka. Do nje ćete lako - katamaranom koji prometuje cijeli dan, a kojeg često pozdravljaju i delfini.

Vrtovi Pakoškog kraja

Polje i vrt su riječi koje u Pakoškom kraju odzvanjaju materinski blisko. Stanovnici ovog kraja sa zemljom su oduvijek u tijesnoj vezi, ona je inicijal njihove povijesti i opstanka. Hraniteljica. Na plodnim poljima nedaleko Vranskog jezera ispisana je duga ratarska priča. Danas se ljudi u ovom kraju manje bave poljoprivredom u odnosu na nekada dosta njih se okrenulo turizmu ali svatko od njih još za sebe i svoje potrebe uzgaja domaće proizvode - kaže D. Vulin, direktorica TZ Pakoštane dodajući kako nema kuće u pakoškom kraju koja nema vlastiti vrt, vinograd ali i maslinik. Kad je o okusima Pakoštana riječ na ovoj se destinaciji jela pripremljena po starinski, po tradicijskim receptima ili po domaći. Mirisi koji se šire restoranima pokazat će vam što su vrijedni ljudi i kuhari uzgojili, ulovili, nabrali, a potom i skuhali.

Upravo to je TZ Pakoštana pokazala na novom proljetnom gastro eventu - Ručak u prirodi. Riječ je o jednom od sadržaja destinacije koji se u svojim segmentima doživljava u konobama i restoranima. Ovdje se kuha po tradicijskim receptima i cilj nam je da svaki gost iz ovog kraja ode sit i zadovoljan. Bogatstvo prirode koja okružuje ova mjesta, snalažljive, vrijedne i poštene ruke mještana, omogućili su raznoliku i zdravu prehranu kojoj gosti ne mogu odoljeti, a na koju su mještani od davnina naviknuti. Od domaćih jela ističemo janjetinu s bižima, puže, sočivo, svakober, brudet s pulon, čučku, fritule,kroštule, mimice, kolač na vodi Vodenjak - ističe Danijela Vulinkoja je Ručak u prirodi sa slano-slatkim okusima predstavila 'u polju' Kampa Vransko jezero.

Tradicionalno i suvremeno za najzahtjevnije gastroljupce

Vrata restorana i konoba su otvorena, a domaćini vole najave kako bi pripremili za vas najbolje. Mala destinacija, velike gastronomije Pakoštane tako nudi za svakog ponešto - divnu obiteljsku priču aroturizma Plavica gdje će vam Slavo i njegova supruga Branka, u svojoj konobi, poslužiti mesnu ili riblju peku, hlade plate s nekoliko godina odležanim pršutom te domaćim ovčjim sirom začinjenim višestruko nagrađivanim maslinovim uljem brenda Didovi vrtovi. Slanu priču ponudit će vam mladi bračni par Marina i Mate Rašin koji su djedovinu u staroj gradskoj jezgri Pakoštana pretvorili u restoran Parparot s pogledom na zvijezde. Ovdje se poslužuje dnevno svježa riba, ali i posebne delicije kraja poput Pakoške pogače. U krugu od svega pet kilometara u odnosu na Kamo Vransko jezero - Crkvine uz spomenute gastro adrese nalazi se još jedan biser destinacije - vinarija Karaba s prekrasnim zalaskom sunca koje se ocrtava u čaši maraštine, debita, plavca vinskih sorti ovog kraja.

Da je ovo mjesto gdje se uvijek traži 'čaša više' ispričat će i Nena i Šime Kurtov koji su na idiličnom mjestu s pogledom na Vransko jezero otvorili vinariju koja nalikuje onim u Provansi. Još je jedna gastro adresa koja će vas oduševiti na ovoj destinaciji. U srednjovjekovnim zidinama nalazi se heritage hotel Maškovića Han i nedavno otvoren restoran Timar koji nudi jedinstveni spoj tradicionalnog i modernog. Uz odličnu gastronomiju lokacija nudi i posebno mjesto za odmor ali i priča priču o povijesti ovog kraja koju sredinom ljeta pričaju i Vitezovi Vranski na dvodnevnoj manifestaciji nedaleko izvora vode Pećina.

Priče destinacije

Pakoški kraj ispunjen je legendama i pričama. Svaki kutak krije svoje tajne – o hrabrim ljudima, ljubavima, borbama i čudesima. Danas ih prepričavaju narodski pripovjedači u turističkom projektu 'Poslušaj priče'. Na vama je hoćete li čuti više o životu vitezova, proročica, ribara, saznati priče koje pričaju kale, trgovi, suhozidi... Znate li? Povijesna priča ovoga kraja započinje s Rimom, ostacima rimskih vila, cesta i vodovoda koji je vodom opskrbljivao Zadar i usputne vile rustice . U vrijeme narodnih vladara Vrana je okružena kraljevskim gradovima: Ninom, Biogradom, Kninom i Šibenikom. Hrvatski velikaši u njoj imaju posjede na kojima odsjedaju za vrijeme trajanja Sabora. Vrana je također mjesto utjecajnih redova Templara i Ivanovaca, mjesto porijekla poznatog renesansnog slikara Francesca Laurane i njegovog brata, slavnog arhitekte, Luciana Laurane.

U doba Osmanlijskih osvajanja ona je najzapadnija turska utvrda. Iz tog je vremena ostao han Jusufa Maškovića, spomenik islamskog graditeljstva. U zanimljivim turističkim šetnjama vodiči ove destinacije će vam ispričati brojne legende i priče, među kojima su najzanimljivije legenda o proročici Vrani (vezana uz izvor vode Pećina), priča o Jusufu Maškoviću, Legenda o Sv. Juštinici (vezana uz gradnju crkve Sv. Juštine na istoimenom otoku), Priča o Dragarskim svičarima (Duga ribarska tradicija u Dragama, Legenda o babi Dori (mala pećina na pješačkoj stazi Put Babe Dore), legendu o čudotvornoj ikoni (kapelica gospe od Zdravlja na Vrgadi) ali i o Sv. Andriji (vezana uz nastanak crkve sv. Andrije na Vrgadi). Vrgada, jedan od bisera ove destinacije uvijek je dobra ideja za izlet, posebno u proljeće ili ranu jesen. Tada ovdje možete osjetiti mir i spokoj ali i saznati što uistinu znači dalmatinska 'dolce vita'.

Aktivni odmor

I kad ste mislili da ste od Pakoštana vidjeli sve, posebno tijekom proljeća kad se destinacija pretvara u divnu zelenu i rascvjetanu destinaciju oduševite se aktivnim odmorom. Brojne pješačke i biciklističke staze spajaju prirodu i kulturne znamenitosti, ali i jednu od 15 atraktivnih šljunčanih, pješčanih i stjenovitih plaža, u tipično mediteranskom ambijentu ili ugodnom hladu borovih šuma. Kad ste u Pakoštanima sjednite na bicikl, uživajte adrenalinskom parku Vransko jezero, zaigrajte golf, tenis, riješite se stresa paintballom ili krenite put vidikovaca.

GALERIJA FOTO Grah, roštilj ili oboje? Pogledajte kako se uživa diljem zemlje: Građani slave Praznik rada