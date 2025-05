Umjetnici oduševljeni filmom o kralju Tomislavu: 'Povijesno važno djelo, vrhunska naracija, odlična kamera i glazba'

Ni tri dana nakon prve projekcije povijesnog spektakla "Kralj Tomislav", održane u prepunoj dvorani zagrebačkog Branimir centra, pohvale ne prestaju pristizati na adresu redatelja i scenarista Dražena Klarića, ali i cijele ekipe koja je dvije godine radila na filmu. Naime, nakon što su se slegle prve emocije i sabrali dojmovi, mnogi su osvijestili zbog čega je ovo bio istovremeno hrabar, ali i važan pothvat. Igrano-dokumentarni film o kralju Tomislavu ima izuzetnu važnost jer ne samo što rekonstruira povijest hrvatskog naroda nego pridonosi oblikovanju nacionalnog identiteta i ponosa.Već u publici u Branimir centru moglo se više puta čuti kako film o Tomislavu ne samo da daje važan uvid u njegovu političku i vojnu vladavinu već i u svakodnevni život u tom periodu, kroz prikaz ratova, diplomacije, života ljudi i kulturnih utjecaja toga doba.

Osim što je povijesno važan, film o kralju Tomislavu ima i kulturni značaj. Kroz filmsku umjetnost, povijest postaje pristupačna, a filmovi mogu poslužiti kao most između prošlosti i sadašnjosti, omogućujući dublje razumijevanje povijesnih procesa. Upravo zato smo za komentar zamolili ljude kojima je neki oblik umjetnosti zanimanje, ali i životni poziv.

Među njima je i Joško Lokas koji je, radeći na dvije sezone serijala "Nestali", itekako svjestan kako izgleda druga strana snimanja te koliko je teško, u našim uvjetima, publici dočarati ono što je redatelj zamislio:

– Kada sam pisao "Nestale", sjećam se kako su mi puno iskusniji kolege od mene, poput redatelja, producenata i glumaca, cijelo vrijeme govorili kako napisati bilo koju količinu scenarija za početak zaslužuje podršku, a kako će se kasnije vidjeti što smo realizirali od svega onoga što smo planirali. A produkcija i postprodukcija su proces u kojem nikad dovoljno vremena i novca – iskreno je kazao Lokas i nastavio: – Tako da samo mogu zamisliti s kojim se je sve izazovima susretala ekipa filma, a po odjavnoj roli nije bila mala. Dražen Klarić nakon žumberačkih uskoka otvara i temu kralja Tomislava, što je svakako zanimljivo jer cijela priča o Tomislavu je priča između mita i teško dokazivih činjenica. Dokumentarno-igrani film o Tomislavu zato prikazuje širi kontekst vremena kroz poglavlja u filmu i kroz lik samog kneza/kralja kako bismo sami mogli shvatiti gdje prestaje mit, a gdje počinje nešto što bismo mogli nazvati povijesnim činjenicama. Sugovornici zanimljivi, glazba izvrsna, a Despot autoritativan.

Pristup filmu je edukativnog karaktera i čini mi se velika želja autora da upravo mlađim uzrastima uspije približiti i vizualizirati jednu takvu figuru kao što je bio kralj Tomislav. Snimiti ovako nešto svakako je pothvat jer bavljenje rekonstrukcijom povijesnih činjenica u skromnim, a hrabrim uvjetima hrvatske produkcije, svakako zaslužuje pažnju – kazao je Lokas koji će zasigurno još jednom pogledati film.

S njim se apsolutno slaže i zagrebački fotograf Boris Štajduhar, poznat među ostalim i po tome kako je za brojna snimanja sam organizirao kompletnu produkciju. – Prvo čestitke Draženu Klariću i cijeloj ekipi koja je vrhunski odradila film s brojnim nepoznanicama jer su ih nadomjestili dobrim scenarijem i idejama. Fascinantna je zapravo ta simbioza između naratora Dragana Despota i autora teksta koji on izgovara, scenarista i redatelja Dražena Klarića... Osim toga, dvije su osnovne stvari koje su mi prolazile kroz glavu dok sam gledao film: jedna je koliko je odlična kamera, bilo je doista toliko puno kadrova iz kojih bi mogle nastati sjajne fotografije, da bi se od toga bez problema mogla organizirati i izložba fotografija. Jako je dobro korišteno svjetlo koje je davalo atmosferu i naglasilo točno ono što treba naglasiti. Kompozicije su stvarno dojmljive, a snimljeno je jako ozbiljno. Mislim da je Matej Pavelić jedan od najdarovitijih snimatelja mlade generacije. Druga stvar je koliko je to produkcijski zahtjevan projekt, a dok se gleda film, sve izgleda jako autentično i, premda svi naglašavaju kako nema puno stvarnih povijesnih činjenica o kralju Tomislavu, ja autorima vjerujem cijelo vrijeme. Znači, to i odlična kamera za mene su recept za dobar film – zaključio je Štajduhar te dodao da je vrhunska glazba Mateja Meštrovića savršeno zaokružila cijelu priču.

Glazbeni dio posebno se dojmio Tonyja Mandicha koji je istaknuti diskograf, producent i dugogodišnji potpredsjednik američke diskografske kuće Atlantic Records, poznat kao čovjek koji je iz rodne Hercegovine krenuo u svijet sa samo 16 godina i 100 dolara, a kasnije postao ključna figura u američkoj i svjetskoj glazbenoj industriji. Kako nam je kazao nakon premijere filma o kralju Tomislavu, saznao je puno zanimljivih detalja, a posebno ga se dojmila impresivna glazba.

– Ja o kralju Tomislavu nisam znao gotovo ništa. Znao sam samo da je bio prvi hrvatski kralj, ali ništa više od toga. Jedino što sam čuo bilo je da se sve dogodilo na Duvanjskom polju, i to je bilo moje potpuno znanje o cijelom projektu. Međutim, oduševila me ekipa i samo snimanje. Produkcija je bila velika, režija i gluma na visokoj razini, a impresionirali su me nastupi ljudi koji do sada nikada nisu glumili. Lokacije su me također oduševile, stvarno su bile izvanredne, kazao je i nastavio: – Posebno me se dojmila impresivna glazbena podloga koju potpisuje Matej Meštrović. To sam mu i rekao nakon premijere.

Vjerujem da će film biti zanimljiv Hrvatima, ali i svima koji žive izvan Hrvatske. Naravno, nužan je prijevod na engleski jezik. O tome treba još razmisliti i ispitati tržište, ali siguran sam da bi se film prikazivao u hrvatskim klubovima u Torontu, Chicagu, Los Angelesu i drugim gradovima. Uvjeren sam u to, jer ovo je zaista povijesno djelo – rekao je Mandich.

