Jeste li znali koliko dugo raste plod ananasa?

Ananas (Ananas comosus), član porodice Bromeliaceae, trajnica je porijeklom iz Južne Amerike, vjerojatno s područja današnjeg Brazila i Paragvaja. Biljka može narasti do metar ili metar i pol u visinu, tvoreći atraktivnu rozetu dugih, čvrstih, često nazubljenih listova. Iako biljka ananasa može živjeti 5 do 7 godina, njezina produktivnost, odnosno sposobnost davanja ploda, s vremenom opada.

Komercijalno, ananas se najčešće uzgaja vegetativno – korištenjem bočnih izdanaka. Nakon sadnje slijedi duga vegetativna faza, koja može trajati od 12 do čak 24 mjeseca (a ponekad i duže), tijekom koje biljka razvija snažan korijenov sustav i bujnu lisnu rozetu. Ključni uvjeti za uspješan rast su obilje sunčeve svjetlosti (minimalno 6 sati direktnog sunca dnevno), toplina (optimalne temperature kreću se između 20°C i 35°C), dobro drenirano, blago kiselo tlo (pH 4.5-6.5) te umjereno zalijevanje.

Kada biljka dosegne zrelost, obično nakon 12 do 24 mjeseca vegetativnog rasta, iz središta rozete počet će izrastati cvjetna stapka. Na vrhu stapke razvija se cvat koji se sastoji od mnogo malih, ljubičasto-plavih, samooplodnih cvjetova zbijenih zajedno. Svaki od tih cvjetova nakon oplodnje formira malu bobicu. Te bobice zatim srastaju zajedno oko središnje osi tvoreći jedinstveni, složeni plod kakav poznajemo kao ananas. Proces razvoja od cvata do potpuno zrelog ploda traje dodatnih 5 do 6 mjeseci.

Cjelokupan proces uzgoja ananasa od sadnje krune do berbe zrelog ploda može potrajati od 18 mjeseci do čak tri godine, ovisno o metodi uzgoja (izdanci obično daju plod brže od krune), klimatskim uvjetima (najbolje uspijeva u tropskoj i suptropskoj klimi), kvaliteti tla i pruženoj njezi. U hladnijim klimatskim područjima, ananas se uspješno uzgaja u velikim kontejnerima koji se tijekom hladnijih mjeseci mogu unijeti u zatvoreni, zaštićeni prostor.

Ananas se bere rezanjem stapke oštrim nožem. Važno je napomenuti da ananas, za razliku od nekih drugih vrsta voća, ne dozrijeva značajno niti postaje slađi nakon što je ubran. Svaka biljka ananasa tipično daje samo jedan plod. Međutim, nakon berbe glavnog ploda, matična biljka često potjera jedan ili više bočnih izdanaka iz baze ili pazušaca listova. Ovi izdanci se mogu ostaviti da izrastu i potencijalno daju drugi, obično manji urod, ili se mogu pažljivo odvojiti i posaditi zasebno. Uzgoj iz ovih izdanaka znatno je brži nego iz krune, te plod obično donose za 14 do 16 mjeseci, zbog čega su preferirani način razmnožavanja u komercijalnoj proizvodnji.

Svojim egzotičnim izgledom i neodoljivim okusom, ananas je osvojio nepca ljudi diljem svijeta. Kristofor Kolumbo bio je jedan od prvih Europljana koji se susreo s ovim voćem na otoku Guadalupe 1493. godine i donio ga u Europu. Zbog svoje rijetkosti, teškog transporta i zahtjevnog uzgoja u europskim staklenicima, ananas je ubrzo postao luksuzni predmet i cijenjeni simbol statusa i gostoprimstva među europskom aristokracijom. Danas su najveći svjetski proizvođači ananasa Kostarika, Filipini i Brazil, odakle se izvozi širom svijeta.

Okus zrelog ananasa prepoznatljiva je i omiljena mješavina slatkoće i ugodne kiselosti, s izuzetno sočnim mesom. Sadrži enzim bromelain, koji ne samo da može izazvati lagano peckanje u ustima, već je poznat i po svojoj sposobnosti razgradnje proteina, zbog čega se ananas često koristi kao prirodni omekšivač za meso.