Iako je karizma izblijedjela, zlatni dečko kanadske politike ipak ostaje premijer

Nakon parlamentarnih izbora u Kanadi, jedno je potpuno jasno. Justin Trudeau (47) i dalje ostaje premijer, ali više nipošto ne uživa apsolutnu podršku Kanađana niti više ima status “zlatnog dečka” kanadske politike. Iako su ga prije četiri godine, kada je prvi put preuzeo premijersku dužnost, Kanađani slavili na isti način kao što je slavljen Barrack Obama tijekom prve predsjedničke pobjede, sada je nastupila faza otrežnjenja i realnog pozicioniranja Trudeaua na političkoj sceni.

Koalicije su nekanadske

Izbori održani u ponedjeljak zapravo su bili svojevrsni referendum o samome Trudeauu, pokazatelj mišljenja o obećanim i izvedenim potezima koje je premijer najavljivao prije nego što je prvi put došao na vlast.

Naravno, ne može mu se osporiti činjenica da je održao cijeli niz obećanja, poput legalizacije rekreativne uporabe kanabisa ili uvođenja programa pomoći za djecu, prihvatanja 25 tisuća sirijskih izbjeglica u inat Donaldu Trumpu koji vodi antimigrantsku politiku.

No nije ispunio obećanje o reformi izbornog sustava, a ostalo je neispunjeno i obećanje o uravnoteženju ovogodišnjeg proračuna. Upravo zbog svega ovog Trudeauova Liberalna stranka na ovim izborima nije pojedinačno osvojila natpolovičnu većinu u parlamentu iako je pojedinačno i dalje najjača politička snaga u Kanadi.

Na relativno loš Trudeauov izborni rezultat svakako je utjecalo i nekoliko skandala kroz koje je “zlatni dečko kanadske politike” prolazio u posljednje vrijeme. Osim optužbi za rasizam, nakon što su isplivale stare Trudeauove fotografije na kojima je zacrnjena lica tijekom studentskih dana glumio crnca na internim zabavama, tu je i kršenje nekoliko etičkih normi kada je kanadski premijer 2016. ljetovao na privatnom otoku u vlasništvu Age Khana. Naravno, tu je i skandal sa SNC-Lavalinom, kada je Trudeau prije nekog vremena optužen da je napravio pritisak na kanadskog javnog tužitelja da odbaci optužbe za korupciju protiv jednog premijerova prijatelja, kao i činjenica da je država za 4,5 milijardi kanadskih dolara kupila jedan naftovod kako bi osigurala njegovo produženje, čemu se Kanađani protive.

Kao šlag na tortu dolazi i činjenica kako Trudeau, unatoč apelima tamošnje javnosti, nije spriječio prilično kontroverzan ugovor o isporuci oružja Saudijskoj Arabiji.

Za Trudeaua je i loša okolnost bila činjenica da su se na kanadskoj političkoj sceni pojavila i neka nova lica, mladi političari koji su prvi put izašli na izbore kao stranački lideri, ljudi koje je dio Kanađana percipirao kao osvježenje, ljude koji bi mogli ostvariti ono u čemu Trudeau nije uspio. Prvi od njih svakako je Andrew Scheer (40), lider Konzervativne stranke koji se u predizbornim anketama smatrao glavnim Trudeauovim konkurentom iako nema karizmu kojom je Trudeau osvajao birače prije četiri godine. Drugi je Jagmeet Singh (40), vođa Nove demokratske stranke podrijetlom Indijac, koja je poseban zamah dobivala u posljednjim danima predizborne kampanje.

Ni konzervativci ni NDS nisu uspjeli premašiti glasače Trudeaovih liberala, no znatno su ih oslabjeli. I sada je jedina Trudeauova šansa formiranje koalicijske vlade. A koalicije Kanađani doslovno mrze. Posljednja koalicijska vlada u Kanadi bila je formirana 1917., prije više od stotinu godina.

– To je tako nekanadski, to je toliko protivno kanadskom poimanju čiste politike – ustvrdili su kanadski mediji neposredno nakon izbora kada je postalo jasno da će Trudeau morati tražiti poslijeizbornog koalicijskog partnera.

Razlika samo 1,4 posto

Za ovo nepoželjno partnerstvo najizgledniji kandidat upravo je Singh i njegova Nova demokratska stranka.

– Borit ćemo se protiv konzervativaca, na sve načine i do kraja. Spremni smo za to poduzeti što god je potrebno – ustvrdio je Singh nedugo prije izbora odgovarajući na pitanje je li spreman s Liberalnom strankom stupiti u koaliciju ako to bude potrebno.

Naravno, sva ova preslagivanja pažljivo promatraju konzervativci koji drže kako je Trudeau tek za dlaku provukao kao pobjednik. Djelomično su u pravu jer je prema broju apsolutnih glasova Konzervativna stranka s 34,4 posto glasova osvojila više birača od Liberalne stranke koja je dobila 33 posto glasova. No zbog izbornog sustava liberali su osvojili 157 mjesta u parlamentu, nasuprot 121, koliko ih sada imaju konzervativci.

– Gospodine Trudeau, kada vaša vlada poklekne i padne, konzervativci će biti spremni i tada ćemo pobijediti – poručio je pred svojim biračima u izbornoj noći čelnik konzervativaca Scheer jasno dajući do znanja kako u budućnosti ozbiljno računa na mjesto premijera.