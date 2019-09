Kanađani i dalje bijesni na premijera: Hoće li ga to koštati mandata?

Kanadski premijer Justin Trudeau doveo se u veliku političku nepriliku samo nekoliko tjedana prije izbora zbog lošeg smisla za humor i odijevanje, što mu ni prije nije išlo u prilog, a sada je dovelo do optužbi da je rasno neosjetljiv.

Trudeau (47), otvoreni zagovornik kanadskog multikulturalizma, više se puta ispričao što je nosio tamnu šminku na zabavi na temu Arapskih noći 2001. kada je bio 29-godišnji profesor na privatnoj školi u Vancouveru.

Sunny Khurana, shown one photo of Justin Trudeau in brownface in 2001, says Trudeau's makeup and costume didn't register as offensive to him. https://t.co/U01L6Eglwx