IAEA: Direktor nuklearne elektrane Zaporižje pušten na slobodu

Direktor ukrajinske nuklearne elektrane Zaporižje, kojega je u petak privela i uhitila ruska patrola, pušten je na slobodu, tvitao je u ponedjeljak šef UN-ove nuklearne agencije IAEA-e Rafael Grossi.

Ukrajina je za njegovo uhićenje okrivila Rusiju i nazvala ga je terorističkim činom. Ukrajina je izvijestila da je ruska patrola uhitila Ihora Murašova u petak dok je putovao iz najveće europske nuklearne elektrane prema gradu Enerhodaru u kojemu žive brojni zaposlenici elektrane.

Međunarodna agencija za atomsku energiju je u subotu objavila da je komunicirala s "relevantnim osobama iz vlasti", ne spominjući pritom Rusiju, i da je obaviještena kako je Murašov "privremeno pritvoren".

"Pozdravljam vijest o puštanju na slobodu Ihora Murašova, direktora ukrajinske nuklearne elektrane Zaporižje; dobio sam potvrdu da se gospodin Murašov vratio svojoj obitelji i da je na sigurnom", tvitao je u ponedjeljak Grossi.

I welcome the release of Ihor Murashov, Director General of #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant; I have received confirmation that Mr Murashov has returned to his family safely.