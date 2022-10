Snimke koje su zabrinule svijet: Vlak s nuklearnim naoružanjem u pokretu, nestala moćna ruska podmornica

Snimka golemog teretnog vlaka koji prevozi specijaliziranu vojnu opremu, inače povezanu s jedinicom ruskog ministarstva obrane za nuklearno naoružanje, izazvala je bojazan od eskalacije sukoba.

Niz oklopnih transportera BPM-97 (APC) i brojni drugih vojnih vozila snimljeni su u pokretu središnjom Rusijom, a snimka je objavljena na aplikaciji Telegram proruskog kanala Rybar.

Vjeruje se da su oklopni transporteri nadograđeni kupolama koje su ojačane sustavom za pročišćavanje zraka kako bi omogućilo vojnicima koji se nalaze u njima da učinkovito djeluju u slučaju stalnih napada pješaštva. Takva napredna vojna oprema navodno pripada 12. glavnoj upravi ruskog ministarstva obrane.

Radi se o specijalnom odjelu koji je posvećen sklasištenju, održavanju i opskrbi oružjem za Strateške raketne snage, rusku vojnu jedinicu koja kontrolira nuklearne projektile i čini ključni dio Putinova nuklearnog programa.

Vojni analitičar Konrad Musyka za Daily Mail, tvrdi da bi raspoređivanje takvih jedinica moglo signalizirati nadolazeću eskalaciju sukoba od strane ruskog predsjednika ili predstavljati nuklearne vježbe velikih razmjera.

Snimka se u javnosti pojavljuje u trenutku kada je NATO upozorio države članice da je ruska najsuvremenija nuklearna podmornica Belgorod napustila svoju bazu u Bijelom moru, dok je ključni Putinov saveznik Ramzan Kadirov javno pozvao predsjednika da Rusija upotrijebi 'nuklearno oružje male snage' kako bi preokrenula rat u Ukrajini.

‼️🇪🇺🇷🇺 NATO intelligence fears a possible launch by Russia of the nuclear super-torpedo "Poseidon", which is called the "doomsday weapon" #NATO #Russia pic.twitter.com/jI4cp95BXo

Muzyka smatra kako kretanje teške vojne opreme naravno ne mora nužno značiti da se Rusija sprema rasporediti nuklearno oružje u Ukrajini. Ipak suferira kako bi to mogao biti 'signal Zapadu da Moskva eskalira' sukob, dodajući da je poznato da ruske strateške raketne snage (RVSN) prolaze opsežne vježbe obuke na jesen. RVSN je grana ruskih oružanih snaga koja čini temelj njihova programa nuklearne obrane i odvraćanja, koji je najveći i najnapredniji na svijetu. Sastoji se od desetaka raketnih pukovnija koje zajedno kontroliraju tisuće nuklearnih oružja, interkontinentalnih balističkih projektila (ICBM) i odgovorne su za održavanje i zaštitu svojih lansirnih centara.

"U situaciji smo u kojoj je nadmoć u resursima i konvencionalnom naoružanju na strani Zapada", rekao je Vasily Kashin, vojni i politički analitičar na Visokoj školi ekonomije u Moskvi. 'Ali ruska se moć temelji na njezinu nuklearnom arsenalu', dodao je.

Muzyka je također pretpostavio da bi kretanje takve opreme moglo značiti pripreme za rusku zloglasnu vježbu nuklearnog odvraćanja 'Grom' (Grom) koje su posljednji put provedene u listopadu 2019. Ruski ministar obrane Sergej Šojgu prošle je godine najavio da će ponovno održati 2022., iako je nejasno hoće li sukob u Ukrajini donijeti promjene u tim planovima.

Nuclear submarine of the Russian Federation with nuclear torpedoes "disappeared" from the base, - La Repubblica with reference to NATO.



The alliance sent intelligence information to the allies, as it fears that the Russian Federation may test the Poseidon in the Kara Sea area. pic.twitter.com/GJeEq6hpZT