I studenti medicine lovit će kontakte

Dok se sve naše županije suočavaju s velikim brojem novozaraženih koronavirusom, liječnici upozoravaju da zdravstveni sustav neće moći izdržati, a epidemiolozi pak da su na izmaku snaga i da neće moći još dugo pratiti trend u kojem brojimo više od tisuću novozaraženih u jednom danu – naši studenti medicine diljem zemlje čekaju.

Spremni su i voljni za mobilizaciju, idealna su potencijalna ispomoć epidemiolozima u kontaktiranju s pozitivnima i lovljenju njihovih kontakata, a ipak ni lokalni stožeri ni Nacionalni stožer nisu posegnuli za njima kao za sigurnom rukom spasa. Uostalom, kontaktirati s oboljelima mogu i drugi nezaposleni, uz edukaciju koja bi kraće trajala i manje koštala od toga da sve epidemiologe koje imamo dovedemo do ruba. Branko Kolarić, epidemiolog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, kaže da društvo epidemiologa, barem koliko mu je poznato, nije zaprimilo takav prijedlog medicinskih fakulteta.

– Kao profesor epidemiologije, već od travnja govorim da nam treba dvije tisuće ljudi za analizu kontakata, da sadašnjih 500 nije dovoljno. To ne moraju raditi zdravstveni djelatnici i samo studenti medicine, iako su oni odličan izbor. U svibnju smo na Medicinskom fakultetu u Rijeci proveli anketu među studentima pete i šeste godine i velika većina studenata bila je voljna uključiti se i pomoći, jedino što to netko to treba organizirati – kazao je za Večernji list Kolarić.

VIDEO: Epidemiolog Branko Kolarić o rekordnim brojkama novozaraženih

To može organizirati Nacionalni stožer, inicijativu za takav prijedlog mogu dati i lokalni stožeri, a veliku ulogu u takvoj inicijativi imao bi i ministar zdravlja Vili Beroš.

– Epidemiolozi bi uz takvu pomoć odahnuli. Stigli bi primjerice napraviti serološka ispitivanja na reprezentativnom uzorku da vidimo koliko je ljudi uopće prokuženo, sada o tome samo nagađamo, nemamo nešto na što bismo se pozvali. Sada u Zagrebu jedva stižemo kontaktirati sa svim pozitivnim slučajevima, a gdje su još svi njihovi kontakti – kazao je Kolarić.

Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu kažu da upravo provode tu inicijativu, da već imaju oko 170 studenata koji su se izjasnili da žele pomoći, a uvode i obveznih tjedan dana prakse za svakog studenta šeste godine u okviru nastave iz epidemiologije. A na šestoj godini, kazao je dekan zagrebačkog Medicinskog fakulteta, ima ih 300. Epidemiolozi upozoravaju da studenti koji će provesti samo tjedan dana kao potencijalna pomoć neće značiti mnogo te da bi idealno bilo kada bi angažman trajao oko dva mjeseca.

– Kad potrošite jedan dan na to da uvedete studente u to što i kako trebaju raditi, ostaju vam četiri dana. To i nije velika pomoć u vrijeme kad broj oboljelih tako raste – kazao je Kolarić.

Međutim, dekan zagrebačkog Medicinskog fakulteta Marijan Klarica ističe da će studentima angažman s epidemiolozima biti priznat kao izborni kolegij, da su se dekani svih medicinskih fakulteta dogovorili da stoje na raspolaganju i da su studenti spremni za angažman.