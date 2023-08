Mještani u strahu što će donijeti noć, zečje nasipe gradila u djeca: 'Tata, daj vreću! Brže, brže...!'

– Tata, daj vreću, ide voda! Brže, brže...! – viče desetogodišnji dječak s lopatom u ruci na posljednjoj liniji obrane prve kuće u podravskom selu Drnje. Voda je prešla preko poljskog puta i kukuruzišta te se posve približila kućama, a neke je kasnije i poplavila. U roku od nekoliko minuta, dvadesetak mještana počelo je puniti vreće i graditi zečji nasip. Među njima ima i žene te djece. – Zovi nek’ pošalju još vreća! Nije dosta! – govori u mobitel vatrogasac.

Ova je najgora

Uskoro stiže bager sa žlicom s već napunjenim vrećama, no ni to nije dovoljno. Voda svoj tok samo seli nekoliko metara dalje, tražeći slobodan put. Put prema suhoj zemlji pak traže miševi, zmije, zečevi i druge životinje koje su bježale pred izlivenom rijekom Dravom koja je je potopila polja, livade i šumarke. Bježe i srne. Iz vode vire vrhovi kukuruza i nasada lijeske.

– Iznenadilo nas je, nismo planirali da će voda doći tako brzo. Kuće su u opasnosti, vidite kako teče prema njima, bojim se da bi moglo poplaviti – kaže nam mještanin Stjepan Petrić. Sjeća se, veli, poplave 2014., pa i one 1972., ali ova je sad najgora. Drnje je par kilometara udaljeno od Botova gdje je jučer izmjeren rekordno visok vodostaj i proglašeno izvanredno stanje koje se uvodi kad se prijeđe 570 centimetara. Već u 1.30 sati premašen je rekord iz 2014. koji je iznosio 577 centimetara. U 10.30 izmjereno je 613, a u 13.30 bio je na 616. U 14 sati stigla je dobra vijest da je vodostaj pao za pet centimetara.

– Ne znam može li se što učiniti. Nisam stručnjak, ali mislim da nasip tu ne bi puno pomogao. Prije se Drava preko kanala izlijevala u potok. Stariji su davno iskopali kanale preko kojih je voda otjecala, ali s vremenom su se začepili i zaorali. Jednostavno su zameteni zemljom pa voda nema kamo – dodaje Petrić. I mještanin 70-godišnji Antun Kljajić ostao je iznenađen brzinom prodiranja nabujale rijeke. Priča nam kako su on i prijatelj kao dječaci 1972. umalo završili u Osijeku u drvenom koritu.

– Nabrali smo šljive i u koritu se spustili po vodi. No, voda nas je samo nosila, i da nas nisu u zadnji čas izvukli, završili bismo valjda kod Osijeka. Joj, kakve smo batine doma dobili... – ispričao je Antun pokazujući nam kako usred nasada lijeske izvire voda. Kao da su iskopana vrela. – To još u životu nisam vidio, da tako sama iz zemlje izlazi. To su podzemne vode koje idu prema gore – dodaje.

Poplavljena je cesta prema Botovu. Nailazimo na obitelj koja je kroz vodu propješačila jedan kilometar. Mokri su do pojasa. – Išli smo u šetnju s druge strane i nismo znali da će cesta biti tako brzo poplavljena sve do mosta – objašnjavaju policajcima. Iz dvorišta se ispumpava voda kako ne bi ušla u kuće. U Drnje su dojurili glavi vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, šef Hrvatskih voda Zoran Đuroković, Damir Trut, ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštite, župan Darko Koren...

Drava prijeti kućama, vrhunac tek stiže

– Imat ćemo preklapanje Mure i Drave – rekao je Đureković. Prognoze su bile da će vodostaj prijeći 700, no kasnije je zaključeno da opak ne bi trebao ići preko 650 centimetara. Očekujemo 635, što je puno više od povijesnog vodostaja 1972. godine koji je bio 578 – dodao je generalni direktor Hrvatskih voda.

Do desetak objekata u stigla je voda, a kako se nalaze u poplavnom području, pomoći im nije bilo. U školsku dvoranu je tako smješteno 35 mještana romskog naselja Autoput, i to je danas do zaključenja ovog teksta bila jedina evakuacija na tom području. Pitanje je, čulo se, hoće li se moći vratiti u naselje u poplavnom području.

– Vratit ćemo se, kako ne. Pa i kad je bila poplava 2014. smo morali napustiti kuće, ali smo se vratili – nadaju se. Načelnik Drnja Petar Dombaj ima samo riječi hvale za mještane i nadležne službe. Svi su pokazali solidarnost na djelu. Na raskršćima policijska vozila. Preusmjeravaju automobile. Nekoliko je cesta, naime, zatvoreno za promet, uključujući i dionicu županijske ceste od Botova do Drnja, cestu Legrad – Donja Dubrava te cestu do jezera Šoderica između Drnja i Legrada, gdje je vodena bujica urušila dio prometnice i objekte Doma željezničara i Ribičkog doma. Silovita rijeka Drava ulijevala se u jezero rušeći sve pred sobom.

I Mura rekordna

Teško je i u naselju Novo Virje, gdje je voda stigla do prvih kuća, pa su se užurbano punile vreće s pijeskom. Maksimalno opterećenje najavljeno je za noć i sutra u prijepodnevnim satima.

– S obzirom na stanje zapunjenosti dravskih akumulacija očekuje se da ovi visoki vodostaji rijeka Mure i Drave potraju još dan do dva – ističu u Hrvatskim vodama. Osim za Dravu kod Botova, izvanredno stanje na snazi je danas bilo i za rijeku Muru kod Murskog Središća i Goričana te Savu na lokacijama Rugvica, Ustava Prevlaka i Dubrovčak. Rekordni vodostaji izmjereni su i na Muri kod Murskog Središća. Srećom, vodostaji rijeke Mure u Sloveniji na postaji Gornja Radgona u opadanju su od nedjelje u podne, pa se danas u večernjim satima očekivao početak laganog opadanja te rijeke i u Hrvatskoj.

– Pada! Pobjeda! – razveselio se gradonačelnik Dražen Srpak danas oko podneva. Iako je na snazi izvanredno stanje, veći problemi na područjima uz rijeku Muru se ne očekuju jer je od 2014. do 2019. godine svih 50 kilometara murskih nasipa nadvišeno i ojačano.

Nažalost, u kasnim poslijednevnim satima stigla je vijest da je voda ušla u dvorišta i kuće u Dravskoj ulici u Drnju. Evakuirana je obitelj s djecom, a jednu su ženu koja je upala u šaht i ozlijedila se, na sigurno prenijeli HGSS-ovci. Mještani su u strahu što će donijeti noć.

Pripadnici Hrvatske vojske u poslijepodnevnim satima upućeni su na područje Hlebina u Koprivničko-križevačkoj županiji. Ukupno 150 pripadnika HV-a bit će angažirano na aktivnostima obrane od poplava temeljem odluke ministra obrane, a na zahtjev Ravnateljstva civilne zaštite, izvijestio je MORH.

