Uz najviše državne počasti i u nazočnosti više tisuća ljudi iz cijele Hrvatske na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru danas je pokopan Jean-Michel Nicolier. Ovaj francuski dragovoljac, koji je krajem kolovoza 1991. stigao u Hrvatsku i uključio se u obranu zemlje, ekshumiran je krajem rujna ove godine nedaleko od Spomen-doma Ovčara. Nicolier je u hrvatskoj, ali i svjetskoj javnosti ostao zapamćen po izjavi za francusku televiziju, koju je u vukovarskoj bolnici dao nekoliko sati prije nego što je odveden na Ovčaru i tamo brutalno ubijen. I danas se mnogi sjećaju njegova osmijeha, plavog ogrtača kao i riječi da je u Vukovaru bila klaonica te da nije vjerovao da će biti tako.

Prema ranijim izjavama preživjelih pripadnici srpskih paravojnih postrojbi Nicoliera su tražili među ostalim zatočenim braniteljima i civilima te su ga brutalno pretukli. Nakon što je izveden iz nekadašnjeg hangara, ubijen je i pokopan zajedno s još dvojicom branitelja – Zorislavom Gašparom i Josipom Batarelom. Nakon njihovih ubojstava uskoro su uslijedila i ubojstva ostalih zatočenika.

Na pokopu u Vukovaru bila je i obitelj Jean-Michela Nicoliera, njegova majka Lyliane Fournier i brat Paul Nicolier. Oni ovom prilikom nisu davali nikakve izjave. Od svog sina i brata oprostili su se u suzama, uz naklon. Zvonko Ćurković, ratni zapovjednik HOS-a kojem je pripadao i sam Nicolier, prisjetio se kako mu je nekoliko tjedana prije sloma obrane Vukovara ponudio mogućnost da preživi.

– Pozvao sam ga na stranu i ponudio mu da mu napravimo novinarsku iskaznicu i nabavimo potrebnu opremu te da bude "reporter". Odbio je. Rekao sam mu da obrana pada, da pojačanje ne može doći jer Hrvatska nije toliko jaka i rekao mu da još jednom razmisli. Međutim, ostao je dosljedan i ostao je. Na snimci iz bolnice u očima mu se vidjelo da je kraj i da smrt dolazi – rekao je Ćurković. Nicoliera se prisjetio i njegov ratni suborac Igor Široki, koji je rekao kako nikada, ni prije ni poslije, nije imao nekoga kao što je on. Posebno se zahvalio Lyliane Fournier, majci Jean-Michel Nicoliera, što je, kako je rekao, Hrvatskoj rodila i darovala brata.

FOTO Tisuće ljudi došlo se pokloniti Jean-Michelu Nicolieru: Pogledajte prizore iz Vukovara

– Nicolier nije poginuo u obrani Vukovara. On je nasilno odveden iz vukovarske bolnice i brutalno ubijen na Ovčari od srpskih i jugokomunističkih snaga. Zahvalio bih njegovoj majci što je odlučila da njezin sin počiva u Vukovaru, među mučenicima Domovinskog rata, ugrađen u temelje zaglavnog kamena hrvatske države – rekao je zapovjednik obrane Vukovara Branko Borković.

Vukovarsko Memorijalno groblje danas je bilo prepuno poznatih osoba među kojima su se mogli vidjeti brojni političari, predsjednici stranaka, sportaši, pjevači... Uz trojicu ministara u Vladi RH, Tomu Medveda, Ivana Anušića i Davida Vlajčića, na pokopu su bili Zlatko Dalić, Marko Perković Thompson, Ivan Turudić, Dubravko Šimenc, Franjo Arapović... U svom govoru ministar Medved rekao je kako je ime Jean-Michel Nicoliera utkano u same temelje hrvatske slobode.

– Tvoja nas žrtva obvezuje. Tvoj lik i tvoje ime ostat će u svakom hrvatskom domu. U svakom srcu koje zna da nam sloboda nije darovana, nego je ta sloboda izborena žrtvom i plaćena krvlju najboljih. Hrvatska ti kaže "hvala" za tvoju žrtvu, za tvoju vjeru u čovjeka. Za tvoje srce koje je kucalo za Domovinu koja ti nije bila rođena, ali ti je postala sveta. Hrvatskoj si dao svoje srce i svoj život. Tvoje ime bit će zapisano u našoj povijesti. Ostat ćeš u našim srcima. Hrvatska te nikada neće zaboraviti – rekao je Medved.

Branitelji: Došli smo se oprostiti od Jean-Michela, čovjeka koji je pokazao što je srce, što je ljubav Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Pokopu je nazočio i francuski veleposlanik u Hrvatskoj Fabien Fieschi, koji je rekao kako je u tijeku pravna bitka da ubojica Jean -Michela Nicoliera odgovara pred sudom.

Istražuje i francuska policija

– Istražitelji i pripadnici francuske policije boravili su u Hrvatskoj u rujnu, a vratili su se ponovno nakon što je tijelo pronađeno i identificirano kako bi surađivali s hrvatskim pravosudnim sustavom i prikupili sve elemente koje je hrvatska strana pronašla – rekao je Fieschi dodajući kako bi dokazi koje su skupili tijekom istrage u Hrvatskoj mogli otvoriti nova poglavlja u sudskom procesu. Preživjeli s Ovčare kažu kako je Nicoliera ubio Spasoje Petković Štuka, koji je poslije bio svjedok pokajnik na suđenju optuženima za Ovčaru u Beogradu.

Valja napomenuti i kako su okupljeni na pokopu najvećim dijelom poslušali apel Lyliane Fournier da se ne pale bengalke, ne ističu zastave i slično. Ni crnih odora HOS-a nije bilo onoliko koliko se to očekivalo.