I danas kiša u većini zemlje, evo kada možemo očekivati povratak ljeta

Vrijeme će i danas biti umjereno i pretežno oblačno, povremeno uz kišu i poneki pljusak, oborina će biti češća u unutrašnjosti, osobito u prvom dijelu dana, najsunčanije i uglavnom bez oborine bit će u Dalmaciji, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske za četvrtak.

Na kopnu će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar postupno slabjeti. Na Jadranu će u početku puhati umjerena do jaka bura, a poslijepodne većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura na kopnu od 18 do 23, na Jadranu od 24 do 27 stupnjeva Celzijusovih.

Sutra će također biti promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti uz mogućnost za lokalne pljuskove praćene grmljavinom, a na Jadranu uglavnom suho i pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji.

Kiša se u većini zemlje očekuje i u subotu, a sunčano vrijeme možemo očekivati tek od nedjelje.

Kišni oblaci bi tako u nedjelju napokon trebali napustiti Hrvatsku, no temperature će ostati nešto niže, do 23 stupnja u unutrašnjosti, na Jadranu za koji stupanj više.

Ljeto bi se trebalo vratiti početkom idućega tjedna za kada su najavljene temperature od 30 stupnjeva Celzijevih, a do tada uživajte u hladnijem vremenu jer nas velike vrućine sigurno neće zaobići.