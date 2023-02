I dalje hladni val u Hrvatskoj, no uskoro stiže nagla promjena vremena

Danas će u unutrašnjosti biti umjereno do pretežno oblačno, mjestimice uz slab snijeg. Na Jadranu većinom sunčano, no na sjevernom dijelu može biti snijega nošenog burom. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni. Na moru će puhati umjerena i jaka bura s olujnim udarima, podno Velebita i orkanskim. Najviša dnevna temperatura zraka između -2 i 3, na Jadranu od 3 do 8 °C.

Prema izgledima DHMZ-a bit će pretežno sunčano, ponegdje i vedro, a u subotu porast naoblake. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena i jaka bura u slabljenju i danju u okretanju na sjeverozapadnjak. Ujutro vrlo hladno, a dnevna temperatura u blagom porastu. Još uvijek je na snazi upozorenje na hladne valove koji mogu djelovati na zdravlje.

Foto: DHMZ

"Srijeda će biti podjednako razmjerno hladna kao utorak, na Jadranu još i vjetrovitija, u većini krajeva uz prolazno naoblačenje s kojim mjestimice u unutrašnjosti može biti slabog snijega, ponajprije u dijelu Gorskog kotara i Like, a na sjevernom Jadranu navečer poneke kapi kiše. Hladna jutra i u četvrtak i petak, kada će uz prevladavajuće sunčano vrijeme dnevna temperatura malo porasti, pri čemu će na Jadranu još osobito u četvrtak puhati jaka bura. Za vikend daljnji porast temperature, ali i novo naoblačenje uz malo kiše ponegdje u nedjelju, kada opet treba računati na buru, ponegdje prolazno jaku", prognozirao je Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a za HRT.

Prema kraju tjedna postupno će biti manje hladno, od vikenda i osjetno toplije, javlja N1. Ipak, za vikend slijedi i naoblačenje, stoga u nedjelju treba računati na oborinu, uglavnom prolaznu kišu u unutrašnjosti, no ponovno će zapuhati i bura na Jadranu. U novom tjednu temperature će lokalno rasti desetak stupnjeva.

