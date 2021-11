'I 15 godina nakon preranog odlaska, Ana i dalje živi kroz svoje optimistične riječi i beskrajnu ljubav'

Povodom tužne godišnjice Aninog preranog odlaska Marija Rukavina, Anina majka i upraviteljica Zaklade Ana Rukavina na stranici Zaklade objavila je emotivnu poruku.

"IN MEMORIAM ANA RUKAVINA ERCEG – 26.11.2006.-26.11.2021.

„Petnaest godina je prošlo, a sve uspomene su tako svježe, pokušavam prihvatiti odlazak, ali u mojem srcu je rana koja neće zacijeliti do našeg ponovnog susreta. Teško je o tome govoriti, to može razumjeti samo onaj tko je to doživio. Zaklada je za mene Ana, a tome se dajem 100%. Tijekom godina mijenjale su se naše aktivnosti i s vremenom su se postavljali novi ciljevi, ali moja briga, moje misli i moja odgovornost je uvijek ista, pomoći ljudima kada je najteže, da ne bude 'puno ćelavih glavica' kako je Ana zaželjela dok je ležala u sterilnoj jedinici na Rebru“, poručila je povodom tužne godišnjice Aninog preranog odlaska gospođa Marija Rukavina, Anina majka i upraviteljica Zaklade Ana Rukavina.

Ana nas je prerano napustila tog nedjeljnog jutra prije 15 godina, ali njena ljubav prema životu živi i dalje kroz 144 osobe koje su dobile priliku za život zahvaljujući njenoj viziji proširenja Hrvatskog registra dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica i Banke krvi iz pupkovine za javne potrebe koja nosi njeno ime. Živi kroz nadu pacijenata koji danas prolaze kroz težak period borbe. Živi i kroz svakog od sedmero liječnika koji su zahvaljujući vašim donacijama dobili priliku za stručno usavršavanje u najboljim svjetskim i europskim klinikama kako bi oboljelima pružili najkvalitetnije liječenje, ali i lijepu i utješnu riječ koja ponekad učinkovitije liječi od svega drugoga. Živi čak i kroz neophodne medicinske uređaje koje je Zaklada Ana Rukavina donirala bolnicama, a koji omogućuju bržu i bolju dijagnostiku pa i samo liječenje. A živi i kroz sve vas koji nam zadnjih 15 godina vjerujete i pomažete volontiranjem, donacijama i nesebičnom podrškom.

I 15 godina nakon preranog odlaska, Ana i dalje živi kroz svoje optimistične riječi i beskrajnu ljubav koju je imala za život i ljude.

Draga Ana hvala ti, uvijek si u našim srcima i mislima", stoji u objavi.