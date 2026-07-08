Na putu iz Slavonije u Istru ima samo 45 minuta za presjedanje u Zagrebu, pita može li vjerovati HŽ-u

Putujem na sezonu iz Slavonije u Istru, a zbog, kako kaže, "krasne povezanosti naše države", umjesto da ide direktno, mora presjedati u Zagrebu. "E sad, zbog vremena polaska/dolaska, imam dvije opcije, da dođem busom rano ujutro u Zagreb i čekam pet sati polazak, ili da dođem vlakom koji bi u 6.45 trebao biti na Glavnom kolodvoru i da pjehe stignem na bus u 7.30", objašnjava dodajući kako ga zanima koliko radovi na relaciji Dugo Selo - Sesvete utječu na promet i jesu li kašnjenja unutar nekih 20-ak minuta što bi mu bilo prihvatljivo ili da jednostavno uzme bus do Zagreba i čeka pet sati tijekom noći, da ne riskira.

U komentarima je odmah dobio savjet da ne riskira. "Imati svega 45 min prostora je stvarno malo za polagati nade u HŽ", piše jedan od korisnika. Drugi je dodao i kako pet sati nije tako strašno, pogotovo noću kad nisu tako strašne vrućine kao preko dana. "Prije par tjedana sam išla vlakom iz Slavonije u Zagreb i kasnili smo dva sata. Mislim da nikad nismo kasnili manje od 20-ak minuta, nemoj riskirati", upozorila je korisnica Reddita.

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje