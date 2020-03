HZMO pokreće jedan od najvećih projekata u povijesti, a građani će imati velike koristi

Projekt imena Modernizacija IKT podrške Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) – ili e-HZMO, prema riječima ravnatelja Ivana Serdara, jedan je od najvećih u povijesti ove institucije, donosi Poslovni dnevnik.

Zasad su u komunikaciji Zavoda najzastupljeniji oni tradicionalni alati i kanali, no Zavod koristi i poneke moderne.

- Veliki sustav svakodnevne obrade podataka Zavoda koji kontinuirano skrbi o više od 1,5 milijuna osiguranika, više od 1,2 milijuna korisnika mirovina i više od 150 tisuća korisnika doplatka za djecu (za više od 300 tisuća djece), nužno zahtijeva oslanjanje na moderne informacijsko-komunikacijske tehnologije. Upravo zato smo pokrenuli projekt, a EU ga je prepoznao dodijelivši više od 144 mil. kuna bespovratno - kaže Serdar.

Ovim se projektom pokreće restrukturacija administracije, tim više što neki procesi datiraju od početka 80-ih godina i znatno su oslonjeni na koncept kolanja papirnate dokumentacije, dok aplikativna rješenja pokrivaju isključivo papirnati tijek procesa.

Natječaji za prve dvije faze projekta su završeni, piše dnevnik, i u tijeku je evaluacija pristiglih ponuda, no za druge dvije faze – implementacija novog IT sustava za podršku temeljnim i potpornim procesima, očekuje se objava u zadnjem kvartalu i za to je osigurano 145,3 milijuna kuna.

- Laički govoreći, smanjit će papirologiju i birokraciju korisnicima u ostvarivanju prava putem novih i unaprijeđenih e-usluga. Potom će u potpunosti digitalizirati procese i dokumentaciju kroz naprednu sinergiju procesnog i dokumentacijskog dijela informacijskog sustava i time procese odvojiti od papirnate dokumentacije. Digitalizacijom ćemo transformirati postojeće procese i presložiti ih tako da se isti ili bolji rezultati postižu na znatno efikasniji način.

Također, težimo organizaciju bazirati na centrima kompetencija, neovisnim o geografskoj lokaciji, s jasnim nadležnostima i mjerenjem učinkovitosti i djelotvornosti i maksimalno iskoristiti IKT kao glavni alat transformacije, koji uklanja fizička ograničenja, automatizira, asistira, ubrzava i pojeftinjuje sustav - pojašnjava Serdar.