HUP: Bez hitne otplate 500 milijuna eura duga, ugrožena je opskrba lijekovima

Minimalno 500 milijuna eura nužno je za zaustavljanje ubrzanog gomilanja dugova veledrogerijama za lijekove i medicinske proizvode, poručili su danas iz Koordinacije veledrogerija pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca. Za stabilan i dugoročno održiv zdravstveni sustav te sigurnu opskrbu nužno je i definirati realne planove potrošnje i financiranja u javnom zdravstvu za 2026. godinu i svesti rokove plaćanja svih zdravstvenih ustanova u zakonske okvire od 30, iznimno 60 dana, poručili su iz HUP-Koordinacije veledrogerija.

Kontinuirani rast duga državnih bolnica prema veledrogerijama dosegao je alarmantnu razinu: s krajem rujna iznosio je 800 milijuna eura, od čega je više od 600 milijuna eura dospjelih i neplaćenih obveza. Zabrinjavajuća je i dinamika rasta duga od 40 milijuna eura na mjesečnoj razini, koja je neodrživa i zahtjeva hitno rješenje. Problem sustavno traje godinama i otežava poslovanje veledrogerijama i čitavom lancu opskrbe lijekovima te predstavlja ozbiljnu prijetnju sigurnosti opskrbe lijekovima i održivosti čitavog zdravstvenog sustava.

- Nužna je hitna intervencija od minimalno 500 milijuna eura kako bi se odmah zaustavilo daljnje gomilanje duga prema veledrogerijama, a ključno je osigurati zakonom propisane rokove plaćanja kako bi se osigurala opstojnost svih u lancu. Distribucija lijekovima unesena je i u Zakon o kritičnoj infrastrukturi, a s druge strane država se prema njoj odnosi neodgovorno, ignorirajući sustavan problem dugovanja veledrogerijama - istaknula je Irena Weber, glavna direktorica HUP-a.

Veledrogerije upozoravaju da poslovanje u uvjetima neplaćanja i kontinuiranog gomilanja novih dugova nije održivo te da takva situacija ugrožava dostupnost lijekova. Odobrenje uplate 80 milijuna eura namjenske pomoći bolnicama za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema veledrogerijama, koje je Vlada RH odobrila krajem rujna - nije dovoljno, a nedovoljno je i najavljenih 154 milijuna eura koje je rebalansom državnog proračuna namijenjeno Ministarstvu zdravstva za plaćanje gorućih dugova za lijekove. Te uplate nisu dovoljne za stabilizaciju sustava prometa lijekova niti sprječavaju daljnji nekontrolirani rast dugova bolničkog sustava, poručuju iz veledrogerija.

- Kontinuirano upozoravamo na neodrživ rast duga bolnica koji financiramo mi, veledrogerije, ali koji značajno negativno utječe i na cijeli lanac proizvodnje i opskrbe lijekovima. Kreditni limiti veledrogerija kod banaka su iscrpljeni do razine da ne možemo u ovakvim uvjetima osiguravati sigurnu i redovitu opskrbu lijekovima i medicinskim proizvodima. U situaciji nemogućnost podizanja novih kredita za nabavu robe pojedine veledrogerije su prisiljene na pojedinačne tužbe i blokade bolnica. Mi smo aktivan i konstruktivan dio zdravstvenog sustava, a našu zabrinutost dijele i ravnatelji bolnica jer mnoge bolnice imaju situaciju da im trošak plaća premašuje mjesečne limite koje dobivaju, što ih stavlja u bezizlazan položaj – iznio je Jasminko Herceg, predsjednik HUP-Koordinacije veledrogerija.

Situaciju dodatno pogoršava administrativno snižavanje cijena lijekova koje opterećuje proizvođače i distributere. To prisiljava proizvođače i distributere na poslovanje s cijenama koje ne prate realne troškove, što rezultira sve manjim brojem dobavljača, učestalim nestašicama osnovnih lijekova i sve češćim slučajevima da bolnice moraju posegnuti za skupljim terapijama ili interventnim uvozom po višim cijenama, što pak nepotrebno financijski opterećuje zdravstveni sustav.

- Htjela bih naglasiti da su proizvođači lijekova, u suradnji s kolegama iz veledrogerija i ljekarnicima, do sad uspjeli opskrbiti sustav tako da ni jedan pacijent nije bio zakinut niti ugrožen. Smatramo da je to najvažnije. Ova situacija i nama, kao i kolegama, izuzetno opterećuje poslovanje te podržavamo prijedlog da se u zdravstvu, kao i u drugim sektorima, poštuju rokovi plaćanja propisani važećim zakonodavnim okvirom - izjavila je Ana Gongola, predsjednica HUP-Udruge proizvođača lijekova.

Marina Marušić Fojs, članica Izvršnog odbora HUP-Udruge ljekarnika ukazala je da su i ljekarne pod sve većim financijskim pritiskom zbog velikog udjela posebno skupih lijekova u prometu s HZZO-om, te naglasila kako je za ljekarne važno da rokovi plaćanja ostanu u zakonskim rokovima.