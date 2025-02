Humanitarna gala večer građevinara: 80 domaćih tvrtki skupilo više od 250.000 eura za KB Merkur

Tradicionalna godišnja gala večera hrvatskih građevinara i ove je godine nadmašila sva očekivanja odazivom sudionika i prikupljenim sredstvima za humanitarni cilj. U organizaciji Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo – Interventna služba, predvođenog profesorom Josipom Atalićem, prikupljeno je više od 250.000 eura za transplantacijski program u Kliničkoj bolnici Merkur, vodećoj hrvatskoj ustanovi u području transplantacije organa, navodi se u objavljenom priopćenju.

Na gala večeri u zagrebačkom hotelu Westin u izdašnim donacijama sudjelovalo je više od 80 hrvatskih tvrtki povezanih s građevinskim sektorom. Ovaj iznos namijenjen je nabavi respiratora i monitora kompatibilnih s magnetskim poljem. Zahvaljujući donaciji, svi pacijenti kojima je potrebna dijagnostička pretraga magnetske rezonance sada će je moći obaviti u KB Merkuru, čime se izbjegava potreba za prijevozom do KBC-a Rebro, kao što je dosad bio slučaj. To neće samo uštedjeti vrijeme svakom kritičnom pacijentu, već će eliminirati i rizike povezane s transportom do druge bolnice.

– U budućnosti planiramo nabaviti i ergometar koji će pomoći u fizikalnoj terapiji, a to je vrlo važan uređaj jer sve naše pacijente moramo što prije mobilizirati nakon operacije kako bismo pospješili njihov oporavak. S tim uređajem bit će nam omogućeno da proces oporavka učinimo još bržim – objasnila je voditeljica Odjela anestezije, reanimatologije i intenzivnog liječenja KB Merkur, doc. dr. sc. Jadranka Pavičić Šarić, dr. med.

- Čast mi je biti u ovakvom društvu i iznimno sam zahvalan na velikom odazivu, kao i na najvećem prikupljenom iznosu dosad. Gradimo nešto što se ne može vidjeti u nacrtima, ali ima moć mijenjati ljudske živote. Mi građevinari znamo što znači postaviti temelje, graditi zidove i dovršiti projekt, ali večeras gradimo nešto puno značajnije. Iako gradimo zgrade koje dotiču nebo, nikada ne zaboravljamo ono što je na tlu – ljude i njihove potrebe. Svaka uplata korak je prema boljoj i sigurnijoj budućnosti onima kojima je pomoć potrebna. Niti jedna zgrada ne može stajati bez čvrstih temelja, baš kao što niti jedan društveni napredak nije moguć bez solidarnosti i brige za druge. Nadam se da će ova večera, kao i sve prethodne, biti podsjetnik na to koliko možemo postići kada smo zajedno i kada ulažemo u ljude - istaknuo je Ante Borovina, pridruženi član Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.

Svečanost je podržao i državni vrh Republike Hrvatske: potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Ante Šušnjar te ministrica zdravstva doc. dr. sc. Irena Hrstić, dr. med., navodi se u priopćenju.

- Jako lijepa inicijativa za koju se nadam da će potrajati i sljedećih godina. Kao što su objekti građevinara bolji, ja se nadam da će i ovakve večere biti češće, a prikupljeni iznosi veći – poručio je ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Ante Šušnjar.

- Sa zadovoljstvom sam prihvatio poziv na ovu humanitarnu večeru, na kojoj građevinari po treći put pokazuju humanost i solidarnost pomažući najvažnijim zdravstvenim i infrastrukturnim objektima u Zagrebu oštećenima u potresu. Čestitam svima, a posebno Anti Borovini, koji unatoč velikoj količini posla uvijek nađe vremena okupiti ovako velik broj građevinara i zajedno s njima organizirati ovako veliku i hvalevrijednu akciju. Pokazali su put prema tome kako bi hrvatsko društvo trebalo izgledati kada brinemo jedni o drugima. Vidimo se dogodine – kazao je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.

Treća humanitarna gala večer građevinara u organizaciji Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo prerasla je u mnogo više od samog događaja – postala je simbol humanosti, zajedništva i spremnosti hrvatske građevinske zajednice da pruži podršku onima kojima je to najpotrebnije. Svečanost su vodila poznata televizijska lica Jelena Glišić i Damir Smrtić, a za glazbeni dio pobrinula se Klapa "Sveti Juraj" Hrvatske ratne mornarice, navodi se u priopćenju.

Humanitarnu večer podržali su Građevinski fakulteti u Zagrebu i Splitu, Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Hrvatska gospodarska komora te Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Zahvaljujući zajedničkom angažmanu svih sudionika, prikupljena sredstva bit će usmjerena na unapređenje uvjeta za pacijente KB Merkur te daljnji razvoj transplantacijskog programa, čime se izravno doprinosi spašavanju ljudskih života.