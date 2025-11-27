Huber sugovorniku: Tu sumu od 60.000 eura netko ne zaradi cijeli život, a ovaj će to dobiti jer je u pravo vrijeme bio na pravom mjestu

- Bio sam u financijskim problemima, a u to vrijeme nisam mogao dobiti kredit u bankama. I tada mi je Ante Glamuzina, kojeg poznajem jer mi je i ranije pružao pravne usluge, kazao da kredit mogu dobiti u EOX Matrixu. On je organizirao sastanak i ja sam na tom sastanku iskreno kazao sve kako je bilo. Oni su kazali koja mi dokumentacija treba i kada sam sve to dostavio, Glamuzina mi je javio da treba 60.000 eura da se to pogura. Pojasnio je da je to provizija te da je ona potrebna da se to pogura. Mislim da sam ja pogriješio kada sam u razgovoru s djelatnicima EOX Matrixa iskreno kazao u kojim sam problemima, a oni su to iskoristili. Uglavnom dao sam tih 60.000 eura, koje je Glamuzini odnio jedan od mojih djelatnika. Glamuzina mi je govorio da je to situacija sve ili ništa, jer ako nema te provizije, nema ni kredita - branio se Željko Boris Huber, osječki poduzetnik protiv kojeg je USKOK koncem listopada pokrenuo istragu.

Ta istraga je u međuvremenu postala pravomoćna, a njome su osim Hubera obuhvaćeni i odvjetnik Ante Glamuzina i Tomislav Filipović. USKOK Hubera tereti da je dao mito kao protuuslugu za sklapanje i izvršenje posla u gospodarskom poslovanju. Glamuzina se sumnjiči za posredovanje u davanju tog mita, dok se Filipović sumnjiči da je primio to mito. Sva trojica su iznijela obranu i nakon što su bili uhićeni i ispitani u USKOK-u, pušteni su da se brane sa slobode. Priča za koju ih USKOK sumnjiči vrtjela se oko odobravanja kredita Huberu i on je na koncu od EOX Matrixa u lipnju 2023. dobio zajam. On je tražio zajam od tri milijuna eura, no na koncu je dobio 2,4 milijuna eura zajma. Glamuzinu i Filipovića USKOK sumnjiči da su za sebe zadržali iznos od 60.000 eura, za koje USKOK sumnja da su bili mito kako bi Huber dobio zajam. Glamuzina je u svojoj obrani naveo da se Huber njemu obratio za pomoć oko zajma kod EOX Matrixa.

- Kontaktirao sam svog poznanika Filipovića koji je radio u EOX Matrixu, koji mi je kazao da će za to trebati dati naknadu za rješavanje toga. Prvo se spominjalo 60.000 eura, no nakon što je Huber kazao da može dati 30.000 eura, definiran je taj iznos. Ne znam kakav je utjecaj Filipović imao oko ishođivanju tog kredita - branio se Glamuzina. Filipović je u u svojoj obrani potvrdio da je nakon pregleda dokumentacije vezane za kredit, kazao Glamuzini da se to može riješiti, no da za to treba pripremiti iznos od 30.000 eura.

- Glamuzina mi je predao taj novac, a kada sam vidio da je zajam odobren, tih 30.000 eura sam zadržao za sebe - kazao je u obrani Filipović. Osim obrana osumnjičenika, koji su zapravo priznali to za što ih se sumnjiči, USKOK smatra da ima i neke druge dokaze koji potvrđuju njihove navode. Među tim dokazima su i snimke tajno snimljenih razgovora jer je Huber od ranije bio pod tajnim mjerama zbog sumnje da je bio dio zločinačkog udruženja u sklopu kojeg se prao novaca. Glamuzina je upao u te tajne mjere pa se u nekim razgovorima između njih dvojice iz svibnja 2023., čuje kako Glamuzina na Huberov upit što može očekivati kaže:

- Za sada nekih 15 posto, za sada tri milje plus još nešto.

- Što znači još nešto plus? - pita ga Huber.

- Znaš kako to već ide - replicira mu Glamuzina.

- Aha. Kada je rok? - pita ga Huber

- Sutra ćemo razgovarati, no mislim da su brzi - replicira Glamuzina

Tajno su snimljeni i razgovori između Hubera i još nekih drugih osoba u kojima on pričao kako se najavio banci, da će doći po novac. Pojašnjava da novac podiže kao povrat pozajmice jer ga je uplatio kao pozajmicu.

- Ti daješ svoje novce liku? - pita Hubera sugovornik.

- A što drugo da radim? Znaš li nekakvu alternativu? Rekli su mi da bi ga trebao prijaviti i uslikati. Prvo je bilo 75.000 eura pa je spustio na 60. 000, što je suma koju netko ne uštedi cijeli život, a ovaj će dobiti taj novac jer je u pravo vrijeme bio na pravom mjestu - replicira Huber.