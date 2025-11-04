HTZ predstavlja ukupnu hrvatsku turističku ponudu na sajmu WTM u Londonu

Početkom studenog tradicionalno se održava World Travel Market (WTM) u Londonu, jedan od najvećih i najvažnijih turističkih sajmova na svijetu na kojem i ove godine Hrvatska turistička zajednica predstavlja ukupnu hrvatsku turističku ponudu. Na sajmu, koji se održava od 4. do 6. studenog , sudjeluje hrvatska turistička delegacija predvođena ministrom turizma i sporta Tončijem Glavinom i direktorom HTZ-a Kristjanom Staničićem, a na hrvatskom štandu svoju ponudu predstavlja i 27 suizlagača.

„Ovaj sajam pruža vrijedan uvid u trendove koji će oblikovati turističku 2026. godinu – od preferencija i navika putovanja, preko interesa za određenim destinacijama, do raspoloživih budžeta i općeg raspoloženja za putovanja, a Hrvatsku predstavljamo kao kvalitetnu destinaciju koja nudi dobar odnos cijene i kvalitete, kao autentičnu i cjelogodišnju destinaciju, udaljenu samo nešto više od dva sata od UK-a. U dosadašnjem dijelu ove godine s UK tržišta bilježimo odlične rezultate i trendove te se ono nalazi među 10 najvažnijih inozemnih tržišta, a percepcija Hrvatske je izuzetno pozitivna. Hrvatsku prepoznaju kao visokokvalitetnu destinaciju koja daje vrijednost za uloženi novac, a pokazuje to i istraživanje Britanskog udruženja putničkih agencija (ABTA), gdje se Hrvatska za 2026. godinu nalazi u TOP 15 tržišta u koja Britanci žele putovati“, poručio je ministar Glavina, nadodavši kako navedeno predstavlja dobre signale za sljedeću godinu u kojoj cjenovna konkurentnost ostaje ključna.

Foto: HTZ

„Važno je da sada izađemo s ponudama dobrog odnosa cijene i kvalitete i zato pozivam cijeli turistički sektor da bude mudar i oprezan prilikom formiranja cijena posebice vodeći računa o glavnom dijelu godine, za koji istraživanja pokazuju da interes pada, jer se Britanci sve više okreću putovanjima van tog glavnog dijela. Uz to, moramo voditi računa i o ekonomskoj situaciji na ovom tržištu o kojoj se sada vode velike rasprave u UK i koja će isto biti izazovna te će i to sigurno utjecati na budžete za putovanja“, zaključio je ministar Glavina.

Tijekom prvog dana sajma sastanci su vođeni s predstavnicima partnera i organizacija kao što su Jet2.com & Jet2Holidays, EasyJet Holidays, Britansko udruženje putničkih agencija (ABTA), P-11 Group (Wimbledon), Travel Weekly i dr. Tijekom sastanaka predstavljene su dosadašnje aktivnosti i rezultati, a određeni partneri najavljuju i dodatna proširenja u svojim programima prema hrvatskim destinacijama. Navedeno najbolje potvrđuje i potpisani Sporazum o suradnji između Hrvatske turističke zajednice i Jet2 grupacije, pod kojom djeluju Jet2.com kao treći najveći avioprijevoznik u UK te Jet2Holidays kao jedan od vodećih britanskih turoperatora koji nudi paket aranžmane za cijeli Mediteran. Sporazum su potpisali direktor HTZ-a Kristjan Staničić i direktor za korporativne poslove i održivost u Jet2 David Neill.

Foto: HTZ

„U ovoj godini s britanskog tržišta bilježimo rast dolazaka i noćenja, što potvrđuje da Hrvatska sve snažnije zauzima poziciju među najpoželjnijim mediteranskim destinacijama za britanske putnike. Britanci su dobri potrošači koji putuju tijekom cijele godine, brzo donose odluku o svom putovanju, vole istraživati nove destinacije, a sigurnost im je jedan od osnovnih preduvjeta kod odabira mjesta za odmor. Cijene autentičnost, održivost i kvalitetu. Nastup na WTM-u iskoristili smo za potpisivanje, za nas vrijednog Sporazuma o suradnji s Jet2 grupacijom, koja ostvaruje izniman doprinos u dostupnosti i promociji hrvatskih destinacija. U ovogodišnjem ljetnom redu letenja osam britanskih gradova putem Jet2 letova bilo je povezano s Hrvatskom, sa sveukupno 16 linija. Ovakva partnerstva, zajedno s kontinuiranim marketinškim aktivnostima i fokusom na kvalitetu ponude, dodatno učvršćuju poziciju Hrvatske kao atraktivne i dobro prometno povezane destinacije“, izjavio je Staničić, dodajući da kvalitetan avioprijevoz ima velik značaj za produženje glavnog dijela turističke godine.

Na pozitivne trendove s UK tržišta ukazuju i rezultati turističkog prometa, odnosno podaci sustava eVisitor prema kojima je s ovog tržišta u našoj zemlji tijekom prvih 10 mjeseci ostvareno 825 tisuća dolazaka i 4,1 milijuna noćenja, što u odnosu na isto razdoblje lani predstavlja rast od +1 posto u dolascima i +2 posto u noćenjima. Pritom su Britanci najviše noćenja ostvarili u Dubrovačko-neretvanskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji, a gledano po destinacijama u Dubrovniku, Splitu, Konavlima, Župi dubrovačkoj, Rovinju i Zadru.

Foto: HTZ

„Predstavljanje na sajmu World Travel Market u Londonu iznimno je važno jer nam pruža priliku da dodatno ojačamo poziciju Hrvatske na jednom od naših najvažnijih emitivnih tržišta s velikim potencijalom. Britanski gosti prepoznaju Hrvatsku kao destinaciju koja nudi iznimnu kombinaciju prirodnih ljepota, kulturne raznolikosti, izvrsne gastronomije i visoke kvalitete smještaja, a upravo kroz ovakve manifestacije dodatno naglašavamo te vrijednosti. Na WTM-u predstavljamo novitete u ponudi, održivi razvoj turizma i projekte koji pridonose cjelogodišnjoj turističkoj aktivnosti, s posebnim naglaskom na autentična iskustva i bogatu kulturnu baštinu naših regija. Ponosni smo što je interes partnera i medija za Hrvatsku svake godine sve veći, što potvrđuje da kontinuirani rad na promociji i suradnji s britanskim tržištem daje konkretne rezultate, što su potvrdili i svi razgovori s našim partnerima“, smatra Bisera Fabrio, direktorica Predstavništva HTZ-a u Londonu.

Posebnost ovogodišnjeg izdanja sajma je WTM Trend Fest, novi kulturni program koji se održava u potpuno novoizgrađenom paviljonu i koji promovira gastronomiju, wellness, pop kulturu, sport i avanturu. Ova nova zona sajma omogućava destinacijama i brendovima predstavljanje svoje ponude kroz live nastupe, senzorne doživljaje i demonstracije chefova.

Rudolf Štefan, chef i vlasnik šibenskog restorana Pelegrini, nositelj MICHELINOVE zvjezdice, te Ante Udovičić, glavni chef luksuznog Lemongarden hotela na Braču i član udruženja JRE – Jeunes Restaurateurs imali su čast biti prvi nositelji nacionalnog gastronomskog predstavljanja. Njihova je prezentacija objedinila bogatu hrvatsku tradiciju i suvremene kulinarske trendove te su pritom istaknuli raznolikost lokalnih sastojaka, autohtonih okusa i kreativnost koja krasi modernu hrvatsku gastronomsku scenu.

Foto: HTZ

Potpunu prezentaciju hrvatske eno-gastronomije upotpunila je prezentacija i degustacija hrvatskih vina, sireva i drugih namirnica, održana u sklopu hrvatskog štanda u suradnji Hrvatske turističke zajednice i Hrvatske gospodarske komore. Na sajmu je, unutar štanda HTZ-a, po prvi puta postavljen i „Find your Pomalo“ kutak koji predstavlja mjesto za kratki predah, bijeg od stresne svakodnevice i približavanje inozemnim partnerima hrvatskog pomalo načina života.

Dodajmo kako od hrvatskih suizlagača na sajmu nastupaju i turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Zadarske i Šibensko-kninske županije, TZG Zagreba, TZG Dubrovnika, TZG Splita, TZG Crikvenice, Croatia Airlines, HGK, NP Plitvička jezera, NP Krka i dr.