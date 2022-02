Htio napraviti selfie s majmunom, no nitko nije očekivao da će on ovo učiniti

Već smo se nekoliko puta uvjerili kako fotografiranje s majmunima koji slobodno hodaju u popularnim istočnjačkim ljetovalištima i nije baš najpametnija ideja, no to očito nije znao Connor Coman-Sargent (24).

On je, naime, bio na putovanju na Baliju kada je ugledao majmune kako se penju po krovu jedne kuće dok turisti kraj njih prolaze. Connor je odlučio iskoristiti priliku i napraviti selfie, no pamtit će ga do kraja života. Kada je stao kraj majmuna i namjestio se za fotografiju, majmun mu je otrgnuo dioptrijske naočale s glave i pobjegao na vrh krova.



Cijelu su situaciju snimili njegovi prijatelji s kojima je bio na putovanju, a nakon što je uzeo naočale, majmun se jedno vrijeme igrao s njima te ih je čak pokušao staviti na glavu.



Connor je snimku objavio na Instagramu te je otkrio kako je ipak uspio vratiti naočale.

Članak je izvorno objavljen u siječnju 2020. godine.