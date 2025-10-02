Naši Portali
AFERA MIKROSKOPI

Hrvoje Petrač izlazi iz Remetinca jer mu je istražni zatvor zamijenjen jamčevinom od milijun eura

Zagreb: Policija dovodi Hrvoja Petrača u prostorije USKOK-a
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Ivana Jakelić
02.10.2025.
u 15:30

Petrač će na izdržavanje kazne vjerojatno biti pozvan za nekoliko mjeseci, a kada se ponovo vrati iz rešetaka radi odsluženja kazne jamčevina će mu biti vraćena

Hrvoje Petrač danas izlazi iz Remetinca u kojem je proveo gotovo tri mjeseca. Istražni zatvor koji mu je u srpnju kada se sam pojavio na vratima zagrebačkog zatvora, bio određen zbog opasnosti od bijega sada mu je zamijenjen jamčevinom u iznosu od milijun eura.

Na toliko je procijenjena vinarija njegovog sina Nikole Petrača, na koju je sud upisao zabilježbu, koja je postala pravomoćna. S obzirom na to, održano je istražno ročište na kojem je Petrač obećao da neće bježati, a on se iz Remetinca javio videolinkom. Kada su sve te formalnosti obavljene istražni zatvor mu je ukinut te će na slobodi biti dok ga sudac izvršenja kazne zatvora ne pozove na izdržavanje kazne od tri godine i devet mjeseci zatvora. Na toliko je osuđen nakon što je prošli petak priznao krivnju te se nagodio s USKOK-om. Izrečena mu je i novčana kazana od 300.000 eura koja je već uplaćena u državni proračun.

Petrač će na izdržavanje kazne vjerojatno biti pozvan za nekoliko mjeseci, a kada se ponovo vrati iz rešetaka radi odsluženja kazne jamčevina će mu biti vraćena. Za njega je tako afera Mikroskopi okončana, kao što je okončana i za njegove sinove Nikolu i Novicu Petrača te srbijanskog poduzetnika Sašu Pozdera. Svi oni su prošli petak nakon priznanja krivnje i nagodbi s USKOK-om osuđeni na zatvorske kazne. Ukupno im je izrečeno i oko 700.000 eura sporednih novčanih kazni te im je oduzeta šteta pričinjena proračunu od 740.000 eura. Tih 1,4 milijun eura je već uplaćeno u državni proračun, a što se tiče Vilija Beroša, Gorana Roića, Krešimira Rotima i Tome Pavića, postupak je u odnosu na njih razdvojen. Nova sjednica optužnog vijeća zakazana je za početak studenog kada će se odlučivati o pravomoćnosti optužnice kojom ih USKOK tereti da su s Petračima i Pozderom hrvatskim bolnicama po prenapuhanim cijenama prodavali medicinske uređaje. Beroš se tereti da je primio 75.000 eura mita od Petrača i to preko posrednika Tome Pavića.

