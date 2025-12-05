Naši Portali
PRVI PLAN ZA PRISTUPAČNO STANOVANJE

Hrvatskoj prilika da brže gradi javne, socijalne i POS-ove stanove

Autor
Ljubica Gatarić
05.12.2025.
u 16:23

Bez novog vala stranih radnika, Hrvatska ima između 150 i 200 tisuća podstanara. Zahvaljujući novim pravilima iz Bruxellesa moći će se širiti programi subvencioniranja najma

– Kriza je dosegnula točku u kojoj ljudi s normalnim poslovima i normalnim primanjima više ne mogu živjeti u mnogim gradovima jer je to preskupo, naglasio je Dan Jørgensen, danski političar koji je postao prvi povjerenik Europske unije za stanovanje. Cijene nekretnina i najamnina rastu brže od plaća, a socijalno stanovanje i javni najam u većini država članica ne prate potrebe stanovništva. Kako bi odgovorila na rastuću stambenu krizu, Europska komisija imenovala je posebnog povjerenika za stanovanje i pokrenula proces koji bi se mogao razviti u prvu koordiniranu europsku stambenu politiku. Do kraja ovog mjeseca EU će objaviti svoj prvi paneuropski plan za pristupačno stanovanje. European Affordable Housing Plan trenutačno je u fazi savjetovanja s državama članicama, stručnjacima i dionicima iz sektora. Cilj plana nije preuzeti nadležnosti država članica jer je stanovanje i dalje primarno nacionalna i lokalna nadležnost, nego osigurati bolju koordinaciju, zajedničke standarde te snažniju financijsku potporu projektima pristupačnog i socijalnog stanovanja. Jedna od najvažnijih najavljenih promjena odnosi se na pravila državnih potpora. Komisija radi na tome da države članice lakše i fleksibilnije financiraju socijalno i priuštivo stanovanje. Današnja pravila propisuju tko sve smije imati pristup stanovima izgrađenima uz državnu potporu, a povjerenik Jørgensen najavio je njihovo ublažavanje kako bi ulaganja bila brža i obuhvatila širi krug građana.

Ključne riječi
najam podstanari stanovi priuštivo stanovanje

Komentara 1

Pogledaj Sve
ZE
Zemunac9
16:45 05.12.2025.

100tisuća potstanara a 850tisuća društvenih stanova privatizirano za siću🤷🏻

