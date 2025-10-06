Hrvatsko tržište rada u području kibernetičke sigurnosti: Potrebna nam je kombinacija operativnih i strateških vještina

Novi izvještaj projekta CADMUS, pod naslovom Cybersecurity Training Initiatives Map, Skills Gap and Specifications, otkriva da se Hrvatska, kao i širi niz zemalja Europske unije, suočava sa značajnim deficitom kadrova u području kibernetičke sigurnosti, pri čemu su najveći nedostaci u funkcijama i kompetencijama potrebnima za strateško planiranje, upravljanje rizicima i incidentima te razvoj ljudskih resursa u području informacijske sigurnosti. Ovi rezultati proizašli su iz istraživanja u kojem su mapirani postojeći programi osposobljavanja i obrazovanja u odnosu na buduće potrebe tržišta rada. Projekt CADMUS doprinosi općim ciljevima programa Digitalna Europa poboljšanjem kvalitete i učinkovitosti osposobljavanja u području kibernetičke sigurnosti diljem Europe, razvojem dodatnih mogućnosti osposobljavanja i obrazovanja te daljim usklađivanjem s postojećim i nadolazećim potrebama kibernetičke sigurnosti na temelju prikupljenih podataka.

Analiza koja je predstavljena u izvještaju pokazuje da se u oglasima za zapošljavanje izdvaja snažna potražnja za vještinama vezanim uz administraciju i dokumentaciju sustava, upravljanje incidentima i problemima, upravljanje rizicima te razvoj i provedbu strategija informacijske sigurnosti. Kako se pod utjecajem novih paneuropskih regulacija kao što je NIS2 i Cyber Resilience Act sve više organizacije počinje brinuti o svojoj sigurnosti, razvoj strategije kibernetičke sigurnosti i upravljanje rizicima prvi su zahtjevi koji će rasti.

„Iako obrazovni programi i dalje izgrađuju izvjestan broj tehnički vještih stručnjaka, podaci iz CADMUS analize ukazuju na sustavni nesrazmjer između onoga što poslodavci traže i onoga što obrazovni sustav trenutno nudi. Većina dostupnih seminara i certifikata fokusira se na razvojne i inženjerske kompetencije te na alate i tehnologije, dok je ponuda za razvoj kompetencija potrebnih za razinu odlučivanja, strateško upravljanje sigurnošću te za koordinaciju aktivnosti za izgradnju otpornosti organizacije znatno ograničena“ – istaknuo je Tomislav Dominković, glavni izvršni direktor Sveučilišta Algebra Bernays i dodao: „Na Sveučilištu Algebra Bernays svjesni smo podataka iznesenih u CADMUS izvještaju. Upravo zato smo naš studij kibernetičke sigurnosti oblikovali tako da studente ne pripremamo samo za tehničku provedbu, nego i za planiranje, upravljanje rizicima i razvoj sigurnosnih politika. Osim formalnog studija, kroz programe obrazovanja odraslih, od kojih se mnogi mogu financirati i HZZ vaučerima, omogućujemo i postojećim stručnjacima iz različitih sektora da nadograde svoje vještine. Na taj način povezujemo akademsko obrazovanje i cjeloživotno učenje kako bismo stvorili bazen profesionalaca sposobnih odgovoriti na sve kompleksnije cyber prijetnje i dugoročno jačali otpornost hrvatskih organizacija i društva.“

Kada organizacije počnu provoditi svoju novoosnovanu strategiju upravljanja rizicima i kibernetičke sigurnosti, potreba za testiranjem, upravljanjem sustavima i kontrolom kvalitete će također rasti.Nova analiza oglasa za posao u Hrvatskoj u području kibernetičke sigurnosti pokazuje jasnu i strukturiranu potražnju za stručnjacima koji povezuju tehničku provedbu s upravljačkim, savjetodavnim i edukativnim sposobnostima. Organizacije različitih veličina i sektora traže profesionalce koji ne samo da održavaju i štite sustave, već i doprinose upravljanju rizicima, izradi politika, edukaciji te strateškom planiranju.

Period ispitivanja i opseg podataka

Tijekom promatranog razdoblja (2024.–2025.) dokumentirana su 82 oglasa za poslove u državnim institucijama, korporacijama te malim i srednjim poduzećima. Iako je hrvatsko tržište manje od nekih drugih tržišta EU-a, pokazuje dosljedan okvir potrebnih kompetencija i zahtjeva za radnim ulogama u skladu s e-Competence Framework (e-CF).

Posebne potrebe po sektorima

Mala i srednja poduzeća (MSP): prioritet su prilagodljivost i praktična stručnost — administracija sustava, rješavanje operativnih problema, izrada dokumentacije i vanjsko savjetovanje. MSP-ovi često ovise o vanjskim konzultantima kako bi prilagodili sigurnosna rješenja različitim klijentima i kontekstima.

Javni sektor i institucije: naglasak je na upravljanju, strateškom nadzoru, upravljanju rizicima, edukaciji i prijenosu institucionalnog znanja. Javne organizacije traže stručnjake koji mogu oblikovati politike, voditi velike projekte te osigurati usklađenost i kontinuitet unutar organizacije.

Metodologija i pristup analizi oglasa

Analiza je temeljena na sustavnom pregledu oglasa za posao u četiri države (Nizozemska, Grčka, Cipar i Hrvatska), pri čemu su hrvatski podaci izdvojeni i komparativno analizirani. Koristio se prilagođeni e-Competence Framework (e-CF) za ICT zanimanja i mapiranje kompetencija prema European Cybersecurity Skills Framework (ECSF) radnim ulogama koje je izdala Europska agencija za kibernetičku sigurnost (ENISA). Za svaki oglas identificirane su eksplicitno tražene e-CF kompetencije koje su zatim povezane s ECSF profilima; kombinacija kompetencija generirala je postotni indeks podudarnosti s pojedinom ulogom, omogućujući kvantitativno rangiranje i otkrivanje hibridnih uloga. Metoda je reproducibilna — evidentirani su izvor, datum objave, ključne kompetencije i dobiveni postotci podudarnosti.

Hrvatsko tržište rada u području kibernetičke sigurnosti pokazuje operativnu snagu i zrelost te istovremeno identificira rastuću potrebu za stručnjacima koji kombiniraju tehničku provedbu s upravljačkim, savjetodavnim i obrazovnim kompetencijama. Ulaganje u ciljane obrazovne programe, modularne kurikulume i snažniju povezanost između poslodavaca i obrazovnih institucija ključni su za jačanje otpornosti organizacija i dugoročan razvoj sektora.

O projektu CADMUS

Projektni konzorcij CADMUS, sastavljen je od 7 organizacija sa sjedištem u Europi, a predvođen Nacionalnim tijelom za kibernetičku sigurnost Grčke (NCSA), primio je trogodišnji grant za rješavanje nedostatka stručnjaka za kibernetičku sigurnost u Europi, krajem 2024. godine. S ovim grantom od 3,14 milijuna eura, konzorcij provodi program vrijedan 6,3 milijuna eura, koji sufinanciraju, između ostalog, nizozemsko Ministarstvo gospodarstva/RVO i Europska komisija putem Europske izvršne agencije za zdravlje i digitalne tehnologije (HaDEA) kao dio Programa Digitalna Europa. Ovaj projekt je financiran od strane DIGITAL-2023-SKILLS-05-CYBERACADEMY u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 101190006.

Partneri konzorcija CADMUS osim Sveučilišta Algebra Bernays iz Hrvatske su Centrum voor Veiligheid & Digitalisering (CVD) i Security Delta (HSD) iz Nizozemske, zajedno s Helenskim nacionalnim tijelom za kibernetičku sigurnost (NCSA, Grčka, koordinator), Institutom za računalnu tehnologiju i tisak „Diophantus“ (CTI) iz Grčke, Upravom za digitalnu sigurnost (DSA) iz Cipra i Europskim sveučilištem Cipar (EUC). Više informacija: https://cadmus-project.eu.