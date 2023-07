'Naši vozači bolje voze po Sloveniji, ovdje misle da su najpametniji i ne boje se kazni'

Vozio u "rikverc" po obilaznici, vozač u suprotnom smjeru jurio po autocesti, konvoj "pametnjakovića" prestiže kolonu po zaustavnom traku, drugi vozači ih blokiraju...naslovi su ovo koji najčešće prethode izvještavanju o prometnim tragedijama na hrvatskim cestama. Prema statističkim pokazateljima na godišnjoj razini u prometnu prosječno život izgubi i do 300 ljudi, a ozljeđenih bude i preko 12 tisuća, što je otprilike ravno gradu veličine Makarske ili pak Kutine.

Porastom temperatura tijekom ljetne sezone rastu i gužve na prometnicama pa je tako samo prošloga petka na najfrekventnijoj točki autoceste, naplati u Lučkom, oboren povijesni rekord. U jednome danu onuda je prošlo 53.738 vozila, a ništa manje se ne očekuje i ovoga vikenda.

Više vozila u pravilu, znači i manje živaca onih za volanom, a to nipošto ne bi smjelo biti tako, ističe sudski vještaj za promet Goran Husinec u intervjuu za Večernji TV u kojem je analizirao nedavne slučajeve kršenja prometnih propisa, ali i učestali trend vožnje po zaustavnom traku.

– Nije stvar prometne kulture, stvar je krajnje bahatosti i najoštrije treba kažnjavati takve vozače jer blokiraju put hitnim službama, ali i riskiraju nalet na zaustavljeno vozilo. S druge oni koji blokiraju takve vozače rade još veći prekršaj jer uzimaju zakon u svoje ruke, a to se nipošto ne smije jer u protivnom postajemo Divlji zapad i od običnog prekršaja često dođe do kaznenih djela, svađa i fizičkih obračuna, a to je užasna slika koju, među ostalim šaljemo i brojnim stranim turistima.

VEZANI ČLANCI:

Stoga treba kazniti i jedne i druge, a to je posao policije – tvrdi Husinec te navodi da policija radi najviše koliko može, no da se devijacije u prometu ne otklanjaju samo kažnjavanjem i preko noći.

Foto: Dario Topić/Večernji list

– Hrvati jesu dobri vozači, ali najbolji su kada su u Sloveniji ili drugdje jer tada poštuju sve propise i znaju voziti. Glavni problem na hrvatskim prometnicama je to što mislimo da smo najpametniji pa ne poštujemo prometne propise i ne bojimo se zakona jer pretpostavljamo da ćemo se ili nagoditi s policijom ili izvući na sudu, premda to vrlo često nije točno – dodaje iskusni sudski vještak. Na cestama ginemo manje jer su nam automobili sigurniji, a prometnice kvalitetnije.

– Hrvatske su autoceste najbolje u Europi jer su među najnovijima i redovito ih se održava – smatra Husinec. Glavni krivac za nesreće je brzina koja najčešće dolazi u kombinaciji s alkoholom ili nemarom. – Zato svima koji idu na godišnji ovih dana savjetujem da imaju na umu da idu na odmor, ponesu dovoljno vode i za sebe i za automobil te redovito odmaraju po putu kako bi sigurno stigli na odredište, a sad hoće li doći pola sata prije ili kasnije to je najmanje bitno – zaključuje sudski vještaj Husinec.

VIDEO Šleper se okretao na A1, vozač 'šišao' preko rotora: Pogledajte lude manevre na našim cestama