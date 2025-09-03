Hrvatski jezik stiže na prestižno brazilsko sveučilište u São Paulu

Na sveučilištu Universidade de São Paulo u Brazilu uskoro bi trebao biti otvoren Lektorat hrvatskog jezika i književnosti, što će biti peti takav odjel u Južnoj Americi na kojem studenti mogu pohađati nastavu hrvatskog jezika i književnosti.

"Fakultet obrazovnih znanosti Sveučilišta u São Paulu stavilo se na raspolaganje za primanje lektora hrvatskog jezika. Spremno smo prihvatili tu inicijativu i u tijeku su posljednji operativni koraci vezani uz otvaranje lektorata“, odgovorilo je hrvatsko Ministarstvo znanosti, obrazovanje i mladih Hini.

Hrvatska ima dva takva lektorata u Argentini (Buenos Aires i Rosario) i dva u Čileu (Punta Arenas i Santiago), a ovo će biti prvi u Brazilu gdje živi oko 100.000 Hrvata i njihovih potomaka, prema procjeni dviju lokalnih hrvatskih udruga. U ožujku je u São Paulu održan skup hrvatske dijaspore Južne Amerike prilikom čega su predstavnici hrvatske vlade naveli da bi Lektorat mogao biti otvoren na privatnom sveučilištu Mckenzie gdje radi profesorica hrvatskog jezika Maja Kvaternik.

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs boravio je u službenom posjetu São Paulu od 10. do 14. kolovoza, gdje je u sklopu hrvatske delegacije sudjelovao na konferenciji Inter-američke banke za razvoj na temu obrazovanja. Tijekom boravka u tom gradu posjetio je i Universidade de São Paulo.

"To sveučilište među svojim specijalnostima i djelatnostima ima područje jezika i obrazovanja, s posebnim naglaskom na metodologiju poučavanja jezika, uključujući istraživanja u iseljeničkim zajednicama“, izvijestilo je hrvatsko ministarstvo.

Dodalo je da infrastruktura i tradicija tamošnjeg Centra za studije i istraživanja učenja jezika (CEPEL) omogućuju ponudu tečajeva jezika i kulture, kao i promicanje istraživanja u suradnji sa sveučilištima zainteresiranim za teme vezane za Hrvatsku. "Ovi uvjeti, zajedno s činjenicom da je to javno i besplatno sveučilište, olakšavaju privlačenje studenata“, istaknulo je ministarstvo.

Ministarstvo će raspisati javni natječaj za lektora nakon što bude postignut dogovor s Universidade de São Paulo. Odaziv za rad na lektoratima u Južnoj Americi ovisi od godine do godine, a do sada nije bilo problema s pronalaženjem kandidata, izvijestilo je ministarstvo nadležno za te lektorate.